La comunidad de El Provincial dejo inaugurado un espacio que revaloriza el heroísmo de los ex combatientes de Malvinas

El municipio de 9 de Julio impulso este lunes 2 en horas de la tarde en la plaza de la localidad de El Provincial el descubrimiento de un espacio que valoriza a los ex combatientes de Malvinas, en el marco de un plan que comenzó en la localidad de La Niña, por iniciativa de un grupo de jóvenes; y que la Municipalidad replicara en cada una de las localidades del distrito durante este año, a 40 años de la gesta de Malvinas, con el fin de malvinizar aquel conflicto del atlántico sur.

El acto que fue encabezado por el Jefe Comunal de 9 de Julio, Mariano Barroso, la presencia de ex combatientes, funcionarios municipales, concejales, vecinos y comunidad educativa de El Provincial. Tras el ingreso de las delegaciones escolares, la entonación del Himno Nacional Argentino, y la realización de un minuto de silencio, fue el Intendente Barroso quien se refirió a los presentes recordando que hoy lunes 2 se conmemora el 40º aniversario del hundimiento del ARA Gral. Belgrano, el que era tripulado, entre otros por Edgardo Gastambide, Eduardo Salgado, Walter Debenedeti y Nestor Francisquez, este último desaparecido en el hundimiento junto a 323 marinos argentinos.

“Son sensaciones muy encontradas de un día como el de hoy, de esta tarea tan importante de malvinizar, y recordar durante todo este año, además de contar la historia con el testimonio de nuestros héroes que dejaron todo por la patria, resalto Barroso.”

En otro tramo comento que en la intención de malvinizar, informo que este es el segundo monolito que se hace, el próximo será en Dudignac adelanto y alentó a recordar estas fechas de ciudadanos argentinos que les toco una circunstancia donde nadie los pidió ni los eligió, pero ahí estuvieron con esa valentía, puntualizo y agradeció a los mismos.

En nombre de ex combatientes, fueron Sergio Brangeri y Guillermo Cristóbal manifestaron a la Sociedad de Fomento por el hecho de recordar. Es una fecha muy especial, ya que debemos recordar el hundimiento del Gral. Belgrano y la desaparición de 323 soldados, recordó Brangeri, quien agrego “estamos orgullosos de haber defendido la patria, dimos todos y de haber vuelto para comunicar”, en especial a los jóvenes, resalto.

Por su parte, Cristóbal manifestó que “hace 40 años fuimos a la guerra y no nos pidieron permiso. Hoy estamos aquí para contar la verdadera historia” e invito a recordar y no olvidar a los 632 héroes que quedaron en Malvinas, de nuestra parte tenemos el deber de eso no se olvide.

El acto finalizo con el descubrimiento del espacio con el dibujo de ambas islas malvinenses, palabras expresadas por alumnas del nivel primario, la música de los jóvenes Candela y Jorge Sparano, y la entrega de un reconocimiento por parte de la Sociedad de Fomento a los ex combatientes.