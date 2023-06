La CeyS Mariano Moreno aumentara la Cuota de Capitalización un 40% y comunico que llega un aumento del cuadro tarifario eléctrico en la provincia

El Concejo de Administración de la CEyS Mariano Moreno informo que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, fijó un nuevo cuadro tarifario para el servicio de la red eléctrica. Dicho incremento tendrá un aumento significativo a partir de los consumos realizados durante el mes de Mayo, adelanto.

Según el informe enviado por la CEyS, «esta actualización impactará principalmente en aquellos usuarios residenciales con mayor consumo, aunque también sobre aquellos que no realizaron el trámite en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), independientemente de su situación patrimonial.

Según el gobierno provincial el objetivo de la actualización es lograr la sustentabilidad del servicio público de distribución de energía eléctrica, y que las empresas distribuidoras mantengan y operen el servicio en condiciones de regularidad y calidad.

Para que nuestros asociados tengan una idea del atraso tarifario que sufren los distribuidoras, recordemos que entre 2019 y Abril de 2023 solamente las cooperativas eléctricas bonaerenses habían recibido un 53% del Valor Agregado de Distribución (VAD), un porcentaje insuficiente para hacerle frente al incremento de sus costos operativos y a la realidad inflacionaria que viene sufriendo nuestro país.

Es importantísimo remarcar que la CEyS -y demás Cooperativas del país- no somos formadoras de tarifas, sólo aplicamos las escalas establecidas por los entes de control. En este caso particular, es una medida que sólo tiene un fuerte impacto en las finanzas de los usuarios, pero no implica ninguna mejora de recaudación para las entidades, ya que no hay variación del VAD, que compensa los costos que afrontan las cooperativas de todo el país, para llevar la electricidad hasta los medidores de cada usuario».

Nuevos cuadros tarifarios y su impacto en el bolsillo del consumidor.

El 30 de Mayo de 2023, el Gobierno bonaerense publicó la Resolución Nro. 734/23 del MIySP, con aplicación para los consumos del 1° de Mayo del 2023 en adelante, estableciéndose en esta oportunidad tres cuadros tarifarios: uno para Mayo, otro para Junio-Julio y otro para el mes de Agosto de 2023.

Los incrementos dispuestos por esta Resolución impactan en los usuarios residenciales T1R del Nivel 1 de la Segmentación Tarifaria; en los servicios generales (comercios y talleres) y en los usuarios T2 y T3 que son medianas y grandes demandas (industrias, tambos, etc). A estos usuarios se les quitó la totalidad de los subsidios, debiendo pagar la tarifa plena.

Por su parte, las otras dos categorías ubicadas en los Niveles 2 (menores ingresos) y 3 (ingresos intermedios), si bien han sufrido una quita de subsidios, su magnitud es mucho menor comparada con los usuarios del Nivel 1.

A los usuarios con Tarifa Social, que aplica la Provincia de Buenos Aires, se los equipara con aquellos de menor poder adquisitivo, por lo tanto, la quita de subsidios ha sido en proporciones menores.

La única manera, mediante la cual podrá el asociado quedar dentro de los Niveles 2 y 3 con subsidio (incluso siendo beneficiario de la Tarifa Social), es realizando el trámite de inscripción obligatorio en el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE) a través de la página web https//www.argentina.gob.ar/subsidios, donde deberá completar el formulario de inscripción.

De esta manera los usuarios que cumplan con los parámetros y requisitos establecidos por el Gobierno Nacional, podrán acceder a tarifas eléctricas subsidiadas.

La cuota de capitalización aumenta un 40%

En otro orden el Consejo de Administración que había impuesto un aumento del 60% de la cuota de capitalización, y por lo que vecinos estaban recolectando firmas para decir no al mencionado aumento, la entidad cooperativista dio a conocer que «en función de los cálculos que ha hecho la CEyS acerca del impacto de este incremento impuesto por el gobierno provincial -sumado a la quita de subsidios por parte del gobierno nacional- indica que los consumos a partir del 1° de junio en adelante, comparados con los aumentos que fija la Resolución del 12 de Abril último, se observa que los usuarios del Nivel 1 van a tener un 97% promedio de aumento y los usuarios de los Niveles 2 y 3, el aumento será de, aproximadamente, un 35%.

Dada esta situación, el Consejo de Administración de la CEyS decidió reducir en un 20% la Cuota de Capital; considerando el aumento del cuadro tarifario. A todo esto, no nos olvidemos que ya estamos atravesando bajas temperaturas -propias del invierno- y que por lo tanto muchos comercios y hogares nuevejulienses se calefaccionan con equipos eléctricos; a lo cual este consumo incrementará aún más el costo final de la factura.

Desde la CEyS recordamos a todos nuestros asociados, que aún están a tiempo de realizar la inscripción en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía. Ante cualquier duda, pueden acercarse a nuestras oficinas de atención al usuario.