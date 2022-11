«La carne tiene suficiente competitividad para traer más dólares al país «

Los dólares hacen al valor de la moneda. El problema que tenemos es que siempre resultan escasos, sobre todo en momentos de crecimiento. Son una gran fuente de empleo industrial, porque las fábricas necesitan de dólares para importar insumos básicos y bienes de capital que no se producen acá».

Para el economista, hay algunos objetivos de la política macroeconómica que no integran al sector agropecuario, siendo que representa casi ? del ingreso de dólares al país. A la vez, Argentina tiene dificultades para vender productos que no sean de consumo animal. «Esto no quiere decir que no tengan valor agregado, sino que tienen un valor absoluto relativamente bajo. No es lo mismo exportar seis toneladas de maíz que una tonelada de carne, que tiene mucho más valor. Una sólida estrategia de exportación de carne nos puede poner en otro nivel», aseguró.

«El sector de la carne nos da una posibilidad única. En primer lugar, tenemos una fuerte identidad con este sector. También tenemos el know how en casi todas las provincias, con más o menos posibilidades. Hoy estamos exportando por 4 mil millones de dólares, y perfectamente podemos llegar a 10 mil millones», continuó.

Delgado también puso el foco en la toma de decisiones que se hacen respecto de las políticas públicas en torno a la carne. «Tenemos que modernizar nuestra visión sobre las dietas. Es cierto, el asado es una cuestión identitaria de nuestra cultura. Pero también tenemos que estar leyendo que hay gente que opina diferente del consumo de carne. A mí se me están metiendo en la parrilla cosas cada vez más raras…. hamburguesas que no son, carne que no es carne…. ¿Estamos advirtiendo eso? ¿Estamos mirando la política agrícola para adelante? Estoy poniendo sobre la mesa temas que hay que discutir para poder elaborar una política económica con equilibrio, para la que hay que hacer una acción colectiva grande desde el sector privado con decisión firme del Estado que trascienda los partidos políticos».

El representante en el IICA señaló que «no tenemos muchos sectores donde podamos hacer algo parecido a lo que se puede hacer con la carne. La pesca no puede crecer más, a no ser que recuperemos Malvinas y así dupliquemos el mar argentino. Podríamos avanzar con otras carnes, aunque no tienen la misma facilidad para abrir mercados. La carne vacuna la vienen a buscar, porque tenemos la mejor del mundo. Cualquier productor de Argentina sabe cómo engordar un animal y eso tiene implicancia en los resultados. ¡Flor de decisión no aprovechar esta oportunidad! Muchas veces estas políticas que se destinan a las urbes, después reclaman por otras cosas que tienen que ver con la falta de dólares».

«Para concluir, insisto que hay que integrar la política agrícola de manera más virtuosa a la macroeconomía. Tenemos que pensar en la integración regional. Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil tienen un rol determinante en el comercio mundial de carnes. El Mercosur podría comenzar a integrarse de manera más virtuosa a través de este sector competitivo. Que nosotros estemos con esta política agrícola, no tiene que ver con este gobierno, ni con el anterior, sino con el comportamiento de nuestra sociedad que le va dando sustento, que creo que están muy influenciada por pareceres de los principales referentes económicos donde el sector agropecuario no se integra fehacientemente con la macroeconomía», agregó.

Para Delgado, hay que dar lugar a trabajar y apoyar a los sectores más competitivos, como el de la carne. «Este sector puede ser clave para solucionar los graves y recurrentes problemas de nuestra macroeconomía que nos ha llevado a tener más de un tercio de la población en estado de pobreza», cerró.