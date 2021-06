La cadena del Biocombustible y Bioetanol enviaron una nota al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa

Toda la cadena del biocombustible, hidrogeno, del bioetanol de maíz y caña de azúcar hicieron publica una nota que dirigieron al Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Sergio Massa en relación al avance del proyecto de ley de biocombustibles que obtuvo, días pasados, dictamen por la mayoría en una reunión plenaria de las comisiones de energía y de presupuesto y hacienda de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

“Este proyecto pone a nuestro país frente a un riesgo inminente de cierre de empresas, pérdida de miles de puestos de trabajo y un gravísimo impacto ambiental, en abierta contradicción con nuestra Constitución Nacional y con nuestros compromisos internacionales”, reflejan en la nota, al tiempo que piden un amplio debate previo a su sanción, expresaron.

En la nota que también se envió al presidente Alberto Fernández y el Senado, recuerda que “la Agencia Internacional de Energía recomendaba al mundo que no haya ninguna inversión nueva en petróleo y gas, como paso obligado para evitar el colapso climático, por lo que “a la luz de estas importantes novedades, que se potencian con las enérgicas políticas ambientales del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el mundo avanza hacia sanciones comerciales para aquellos países que no se ocupen debidamente de su situación ambiental, requisito que no podremos cumplir si se sanciona el expediente 1621-D-2021, ya que determina un importante declino en el uso de biocombustibles y un aumento equivalente en el uso de derivados de petróleo, sostiene la nota.

Mira que dice la Nota dirigida a Sergio Massa 310521

En otro párrafo recuerdan que el Poder Ejecutivo Nacional anunció que en breve remitirá al Congreso de la Nación un proyecto de ley con importantes incentivos para el desarrollo de hidrocarburos no convencionales, sin embargo hay una decisión de focalizar grandes inversiones públicas-privadas en el yacimiento de Vaca Muerta, es incompatible con la necesidad ambiental, sanitaria, económica y social de lograr una diversificación sustentable de nuestra matriz energética.