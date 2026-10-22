La cadena agro industrial argentina reafirma su tendencia exportadora

El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) presentó el Informe Mensual de Exportaciones por Complejos, correspondiente a septiembre de 2026. Este riguroso análisis técnico, elaborado por la Bolsa de Cereales, evidencia el dinamismo sostenido de las cadenas agroindustriales del país y su aporte estratégico a la generación de divisas y al desarrollo económico federal.

Destacados y cifras clave del reporte:

• Acumulado histórico anual: Durante el período comprendido entre enero y septiembre de 2026, el sector agroindustrial argentino acumuló exportaciones por un total de 42.304 millones de dólares. Esta cifra representa un incremento interanual del 13,2% en comparación con el mismo lapso de 2025, aportando una diferencia positiva de 4.928 millones de dólares a la economía nacional.

• Desempeño mensual contundente: Solo durante septiembre, las exportaciones del sector alcanzaron los 5.500 millones de dólares, superando en 658 millones de dólares (+13,6%) el registro obtenido en septiembre de 2025.

• Motores de crecimiento relativo: Los complejos que exhibieron las tasas de crecimiento relativo más elevadas en el mes fueron Porcinos, Girasol y Algodonero.

• Contribuciones netas a la suba: En términos de aporte monetario absoluto al incremento general, los complejos Girasol, Maíz y Carne + Cuero vacuno se posicionaron como los principales motores de la suba. Por el contrario, los complejos Soja, Avícola y Sucroalcoholero actuaron como factores de amortiguación.

• Contexto macroeconómico y cambiario: Según el reporte técnico de la Bolsa de Cereales, el Tipo de Cambio Real Multilateral (BCRA) se mantuvo estable respecto al mes anterior, aunque se ubicó un 3% por debajo del promedio registrado en todo el año 2025.