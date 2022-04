La agricultura digital como aliada del productor

En la última edición de Expoagro, Nutrien Ag Solutions, empresa líder en la provisión de soluciones integradas para el agro, compartió junto a más de 15.000 personas que visitaron su stand, la “Experiencia Nutrien”, mediante la cual mostró una plataforma tecnológica líder en el mercado, además de una propuesta de servicios única en todas las categorías con un portafolio de soluciones integradas pensadas para el productor y una red de profesionales de más alto nivel.

En este espacio se llevaron a cabo múltiples actividades, con el eje principal puesto en mejorar la toma de decisiones agronómicas como parte de su propuesta de valor, para acompañar al productor con las mejores soluciones para su campo, durante todo el ciclo del cultivo. Es por eso que se realizaron una serie de charlas con el título “Digital Agronomy dentro de la Soluciones Integradas Nutrien”, que también se transmitieron en vivo vía streaming.



En estos espacios, el Ing. Agr. Hernán Borcano, especialista de Agronomía Digital de Nutrien Ag Solutions LAS, expresó que: “Nutrien cuenta con una plataforma denominada Echelon, que permite el registro de todos los datos como ser: muestreo de suelos, Scouting de cultivos, datos de trabajos, cosechas, imágenes, entre otros, a la vez que posibilita realizar todo el análisis de esa información para poder arribar a distintos tipos de recomendaciones, a medida de las necesidades de cada lote”. Por otra parte, remarcó que la plataforma posibilita la interoperatividad con otras plataformas, pudiéndose conectar a equipos John Deere que dispongan de JDlink, Raven Slingshot o a Fieldview, para recibir y enviar datos de trabajo y prescripciones. Además, también mantiene la compatibilidad para importar datos físicamente desde un pendrive o tarjetas de memorias usadas comúnmente para las marcas más conocidas.

En este marco, el especialista manifestó que: “hoy en día nuestra plataforma cuenta con 5 mil productores de Argentina, con más de 3,5 millones de hectáreas en más de 52 mil lotes, con 48.500 eventos registrados. Estos son datos de aplicación, de siembra o de cosecha, que corresponden a un lote sobre los cuales el 70% son mapas de cosecha y más 15.500 prescripciones ya realizadas”.



Por otro lado, subrayó que: “se puede pensar que se está haciendo agricultura digital si se realiza un muestreo normal del lote, se genera un dato llevándolo dentro de la plataforma y se transforma en un dato digital. Ahora eso corresponderá a un punto del lote, o sea, solo un valor de este. Si vamos un poco más allá y empezamos a mirar los diferentes ambientes que componen ese lote, con Echelon podemos hacer un muestreo para arrancar con ese diagnóstico de fertilidad en tres ambientes donde ya pasamos a tener tres datos del suelo en dichos ambientes. A su vez, tengo que prestar atención a los nutrientes necesarios para lograr una nutrición eficiente, tanto los macro como los micronutrientes, ya que hoy en día tenemos que estar pensando por ejemplo en zinc, para hacer un buen aporte y elegir bien el producto que vamos a aplicar”.

Asimismo, según el especialista, si hacemos un poco más de zoom en el lote, se puede realizar un muestreo por grillas donde, dentro de la plataforma se puede elegir e ir seleccionando los diferentes tamaños de grilla, cada dos, tres o cinco hectáreas y tener un dato del suelo en cada uno de los puntos seleccionados, lo que permite obtener un mapa de fertilidad del lote completo. “Lo único diferencial con el muestreo por ambiente, es que esto lleva un costo mayor porque se deben solicitar muchos datos al laboratorio correspondiente, pero la información generada es más rica y puede permitir llegar a recomendaciones más precisas”, señala Borcano.

En cuanto a la utilización de las recomendaciones destacó que: “una de ellas es por ambiente donde se puede analizar cada objetivo de rinde, el dato del suelo y el dato de cálculo que voy a utilizar para llevarlo a cabo y llegar a tres dosis. Ahora bien, si partí del muestreo en grilla que era más costoso pero me generaba mucha más información, puedo pensar en llevar el nivel de fósforo a 20 partes por millón (ppm) o a 18 ppm y la plataforma me va a permitir, mediante un cálculo automático, llegar a esa prescripción con mayor detalle donde por ejemplo le solicitaré que me aplique no menos de 30 kilos de fertilizante y después me eleve el lote a 18 ppm de fósforo y también luego puedo pensar en incorporar un mapa de rendimiento de un cultivo previo, y de esta manera sumar una porción que corresponde a la remoción hecha por el mismo”.

La mencionada información se puede utilizar teniendo una tecnología de aplicación adecuada y contemplando los datos con los que se cuenta, y siempre en el marco de las 4 “R”, que colabora no solo en el aspecto económico generando un mejor margen de los cultivos, sino además en la sustentabilidad de los mismos, al usar solo los insumos necesarios, en el momento y forma correcta, respetando de esta manera también las buenas prácticas agrícolas.

En efecto, el área de Digital Agronomy es definida por Nutrien Ag Solutions como la creación de herramientas de recomendación customizadas independientes y sustentables, convirtiéndose en un servicio clave para los productores de las más de 130 localidades donde está presente la compañía en las principales áreas productivas de Argentina.