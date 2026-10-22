De acuerdo con el Indec, diez de los sectores que integran el indicador registraron caídas respecto del mismo mes de 2025, mientras que cinco mostraron subas. Entre las actividades con mayores retrocesos se ubicaron la “pesca”, con una baja del 15,7%; el “comercio mayorista, minorista y las reparaciones”, con el 3,5%; y la “industria manufacturera”, con el 3,2%.
La actividad económica cayó 1,7% interanual en agosto, en pleno debate por la entrada en recesión
La actividad económica cayó 1,7% interanual en agosto, aunque registró una leve mejora mensual del 0,1%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) también mostró que la tendencia-ciclo no tuvo variaciones respecto de julio, en un contexto de discusión sobre la posibilidad de que la economía argentina ingrese en una nueva recesión.
Minutos después de conocido el informe del Indec, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que, “con esta dinámica, el indicador tendencia-ciclo se ubicó 6,6% por encima del nivel de diciembre de 2023”.
La “industria” y el “comercio” fueron, además, los rubros que más incidieron negativamente en el resultado general. En conjunto, le restaron 0,9 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE. También registraron retrocesos la “intermediación financiera” (-3,8%), “transporte y comunicaciones” (-2,9%) y la “construcción” (-2,5%).
En el otro extremo, la “explotación de minas y canteras” creció 11,1% interanual, mientras que “electricidad, gas y agua” avanzó 4,3%. “Hoteles y restoranes” también mostró un resultado positivo, con una suba del 3,1%. Estas tres actividades aportaron en conjunto 0,6 puntos porcentuales al indicador, aunque no alcanzaron para compensar las bajas de los sectores con mayor incidencia negativa.
El dato de agosto se conoce después de la fuerte contracción mensual registrada en julio, cuando la actividad se desplomó 2,8% en la medición desestacionalizada, según la serie revisada del Indec. En agosto, ese indicador mostró un avance de apenas 0,1%, mientras que la comparación interanual volvió a terreno negativo. En el acumulado de los primeros ocho meses de 2026, sin embargo, el EMAE todavía registró una suba del 1,2% respecto del mismo período del año anterior.
Los resultados volvieron a poner en discusión la evolución de la economía y el riesgo de una recesión. Caputo había rechazado a comienzos de octubre que el país estuviera cerca de ingresar en esa situación. El funcionario atribuyó la desaceleración a factores externos y a la incertidumbre vinculada con el escenario electoral. En paralelo, distintos análisis económicos advirtieron sobre la debilidad de la actividad y la posibilidad de que se encadenen períodos de contracción.
La discusión también está atravesada por la diferencia entre los sectores que muestran dinamismo y aquellos vinculados con el mercado interno. Mientras la “minería” y los servicios de “electricidad, gas y agua” registraron avances interanuales, la “industria” y el “comercio” continuaron en retroceso. Así, el leve repunte mensual de agosto no alcanzó para revertir la caída interanual ni despejar las dudas sobre la solidez de la recuperación económica.
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