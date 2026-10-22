La actividad económica cayó 1,7% interanual en agosto, en pleno debate por la entrada en recesión

La actividad económica cayó 1,7% interanual en agosto, aunque registró una leve mejora mensual del 0,1%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) también mostró que la tendencia-ciclo no tuvo variaciones respecto de julio, en un contexto de discusión sobre la posibilidad de que la economía argentina ingrese en una nueva recesión.

Minutos después de conocido el informe del Indec, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que, “con esta dinámica, el indicador tendencia-ciclo se ubicó 6,6% por encima del nivel de diciembre de 2023”.

De acuerdo con el Indec, diez de los sectores que integran el indicador registraron caídas respecto del mismo mes de 2025, mientras que cinco mostraron subas. Entre las actividades con mayores retrocesos se ubicaron la “pesca”, con una baja del 15,7%; el “comercio mayorista, minorista y las reparaciones”, con el 3,5%; y la “industria manufacturera”, con el 3,2%.

La “industria” y el “comercio” fueron, además, los rubros que más incidieron negativamente en el resultado general. En conjunto, le restaron 0,9 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE. También registraron retrocesos la “intermediación financiera” (-3,8%), “transporte y comunicaciones” (-2,9%) y la “construcción” (-2,5%).