Kicillof visita hoy viernes el distrito de Alberti

En el marco de las distitnas visitas que viene realizando, el gobernador bonaerense Axel Kicillfo estará este viernes en Alberti, distrito que conduce el intendente Germán Lago.

Según trascendió, la actividad principal en su visita a Alberti será para inaugurar un Jardín. Además, visitará una planta de reciclado e inaugurará un parque ambiental.

Críticas

En declaraciones radiales, el mandatario rechazó las medidas que impulsa la Casa Rosada, que se basan en “planchar el tipo de cambio, poner techos a los salarios y jubilaciones, y hacer caer los ingresos”. “En la medida que la recesión se profundice va a haber problemas de recursos en todos lados, tanto en el sector privado como en el sector público. Los gobiernos tienen que seguir prestando salud, educación y seguridad”, puntualizó, y lamentó que el Gobierno se está “desentendiendo de todos los problemas que hay”.

“Hay una ausencia del Estado nacional que deserta de sus obligaciones legales. No se pueden gobernar las provincias sin un Estado nacional”, insistió el gobernador en declaraciones al programa “Ahora Dicen”, por radio FM Futurock. “Milei piensa que el Gobierno no tiene población ni territorio, que el Estado es casi metafísico o es una cuestión macroeconómica. No es así, las dificultades que está empezando a generar el plan económico son gravísimas”.