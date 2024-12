Kicillof encabezó en Miramar el lanzamiento del Operativo de Sol a Sol

El discurso fue dominado por las críticas al presidente Javier Milei: “El Gobierno de Milei cumplió un año y festejó una fiesta financiera, cuando en ningún lugar de la Costa ni de la provincia de Buenos Aires las actividades principales son las finanzas. Así que este Operativo De Sol a Sol se da en un contexto donde los números de caída del salario de las familias, de las jubilaciones, de los consumos, ha sido y es catastrófica”.

Kicillof insistió: “Más allá de lo que diga el Gobierno la plata no alcanza: la comida, los remedios, los alquileres, todo está por las nubes”.

Continuó: “No vengo a tirar pálidas, pero vengo a comentar que como pasó en otras situaciones, como la pandemia, la Provincia y los intendentes pusimos el pecho, los brazos, el esfuerzo y logramos tener temporadas que dadas las circunstancias fueron buenas. A pesar de todo este marco espantoso del Gobierno nacional, los bonaerenses no vamos a bajar los brazos”.

“Porque -aseguró Kicillof- somos un experimento en un tubo de ensayo y vemos si es cierto lo que dice el Presidente, que ‘si los vecinos ven que se necesita un puente nada les impide hacer una vaquita y construirlo’. Son cosas un poco ofensivas, pero yo no me voy a dedicar a insultar. La realidad ha demostrado que no se construyó nada con el anarcocapitalismo en materia de bienestar. No sirvió de nada”.

El gobernador destacó que “para llegar hasta la Costa Atlántica hacían falta obras, y la Provincia invirtió 280 millones de dólares para las rutas y dos puentes, no con el ‘método Milei’ sino con el método del Estado que es lo que se usa en todo el mundo”.

“Situación agridulce”

Axel Kicillof destacó que “todos los países del mundo promocionan e invierten en el turismo, solo el Gobierno de Milei no lo hace, no le importa lo nacional. Hay otros gobiernos de derecha en el mundo, pero son nacionalistas”.

Así, señaló el gobernador, “estamos ante esta situación agridulce donde tenemos las playas más bonitas en un contexto tremendamente adverso”.

No obstante, celebró que “a pesar del absoluto abandono del Gobierno nacional tengo la certeza de que con esta inversión, con estas acciones, junto a estos intendentes, vamos a tener un excelente verano en la provincia de Buenos Aires. Vamos a ir compensando, sustituyendo y apoyando a los trabajadores, empresarios, intendentes y artistas de la provincia. Les decimos a todos que la provincia más bonita del mundo los espera con los brazos abiertos”.

Seis balnearios con bandera azul

Al comienzo del acto que cerró Kicillof hizo uso de la palabra el intendente local, Sebastián Ianantuony, que agradeció que la ciudad de Miramar -cabecera del partido de General Alvarado- haya sido elegida para presentar el operativo.

“Nos sentimos honrados por esta elección”, destacó, y añadió que “el gobernador ha estado en las buenas y en las malas, cuando teníamos alegrías y cuando necesitábamos una mano. Agradezco tener un gobernador amigo de Miramar y de General Alvarado”.

Ianantuony destacó con orgullo que en todo el país se certificaron “diez balnearios con ‘bandera azul’, el máximo estándar, y de ellos seis están en Miramar”.

A continuación, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, destacó especialmente que el Operativo De Sol a Sol no abarca solamente la Costa Atlántica bonaerense: “También estamos en el río Paraná, en Sierra de la Ventana, en lagunas, ríos, en diferentes playas, todo con el objetivo de cuidar a nuestros vecinos”. “En total -señaló- son 70 municipios”.

Remarcó que en un contexto donde “nos han quitado el fondo de fortalecimiento de la seguridad desde Nación, agradecemos al gobernador por la inversión en el área”.

“Tenemos todo preparado para que sea un gran verano”, finalizó Alonso.

Temporada “compleja”

Luego tomó la palabra el ministro bonaerense de Salud, Nicolás Kreplak, quien comentó que la temporada que empieza “puede ser compleja con el dengue, pero también tenemos problemas del sol, alimentación, nocturnidad, abuso de alcohol y sustancias”. En esto último afirmó que se trabajará de manera conjunta con el Ministerio de Seguridad.

“Venimos a garantizar el derecho a la salud en una ausencia absoluta del Estado nacional”, recalcó, en línea con el resto del gabinete provincial y del gobernador.

Por su parte, la presidenta del Instituto Cultural bonaerense, Florencia Saintout, reconoció: “Llegamos al verano en un tiempo muy difícil para nuestra cultura, producto de un Gobierno nacional que desfinanció a sus organismos rectores y que ataca y persigue a los artistas”. E indicó: “La temporada contará con una propuesta cultural integral porque en la provincia contamos con un gobernador que parte de una perspectiva totalmente opuesta y está convencido de que la cultura es trabajo, es inversión y es un derecho esencial vinculado al encuentro y al descanso”.

Mientras que Augusto Costa, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y bajo cuya ala está la Subsecretaría de Turismo bonaerense, señaló que “por primera vez habrá un parador de ReCreo en Miramar, además de otro en Villa Gesell” y que se trabaja “junto al Banco Provincia para generar beneficios con sus tarjetas y con Cuenta DNI”.

El objetivo, aseguró, es “garantizar que un turista, que hace un esfuerzo enorme para llegar con su familia, pueda venir, disfrutar, y acceder a posibilidades de ocio. Así que trabajamos con todos los municipios para que tengamos la mejor temporada posible”.

En el acto también estuvieron presentes también los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Transporte, Jorge D’Onofrio; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; las subsecretarias de Turismo, Soledad Martínez, y de Promoción Sociocultural, Lorena Riesgo; y el subjefe de la Policía provincial, Leandro María Sarlo.

Además, participaron los intendentes de Villa Gesell, Gustavo Barrera; de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro; de Necochea, Arturo Rojas; de San Cayetano, Miguel Gargaglione; de General Guido, Carlos Rocha; del Partido de La Costa, Juan de Jesús; y de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzki.