Kevin Zarate :»Supimos resolver ante un rival que no conocíamos y muy peligroso»

El festival boxístico que desarrollo el pasado sábado en el Estadio «Ernesto Bancora», Arano Box, si bien se vivio una gran fiesta deportiva, la primera alegría para los nuevejulienses la dio Kevin Zarate, cuando en el segundo round, en una intensa velocidad del local, le gano por nocaut técnico al mendocino Facundo «Látigo» Dominguez, un boxeador mas alto y largo de brazos que Zarate.

Tras finalizar el combate, en dialogo con la prensa, Kevin Zarate resalto «me encontré con un rival duro, no tuvimos oportunidad de verlo, realmente lo conocíamos, y recién fue arriba de ring, como en la vieja escuela. No lo habíamos visto nunca, nos sorprendió un poco que manejaba muy bien la distancia», analizo. Pero acostumbrado a que nosotros hacemos eso, así que muy bien, pudimos resolver bien. En el rincón me bajaron un cambio, a que esperé la mano que iba a llegar y bueno, llegó por suerte, llegó rápido.

Zarate explico que si bien se pudo resolver bien, sabía que tenía que ir un poquito con la mano más arriba de lo habitual, ya que me encontré con un buen contragolpeador, hacía el paso para atrás, pero volvía, era peligroso en sí. Tomamos nuestro recaudo y se sintieron nuestras manos.

Consultado sobre cuando una nueva pelea, respondió, «nosotros estamos abiertos a cuando nos llamen, nos mantenemos entrenando durante todo el año. Esta pelea nos avisaron con poco tiempo, esto pudo ser, porque nos mantenemos bien y estamos esperando cualquier propuesta para estar», subrayo.

Zarate llego a la pelea con un peso de 71,100 kgs y historial de 9-2-0, 6 KO, Mientras que Domínguez de 71,200 kgs. tiene un historial de2-1-0, 0 KO. el Arbitro fue Hernán Guajardo.