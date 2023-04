Juntos por el Cambio: Vidal pide “que no haya PASO” donde los intendentes son candidatos

La exgobernadora bonaerense y precandidata a presidente por Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, dijo hoy que “es mejor que no haya PASO” en los municipios en los que hay un intendente de su espacio y se presenta a la reelección.

“Cada candidato a presidente decide qué candidato lleva en su boleta. Uno puede proponer, pero el resto tiene que estar de acuerdo. Yo coincido en que donde hay un intendente gobernando y se presenta a la reelección es mejor que no haya PASO, de hecho así fue en 2019”, sostuvo la exmandataria provincial en el marco de una entrevista con el portal bahiense La Nueva.

En este marco, puso el ejemplo de Bahía Blanca, donde el jefe comunal no irá a elecciones. “Héctor Gay no se quiere presentar a un tercer mandato, cosa que me parece bien porque yo misma impulsé el fin de las reelecciones indefinidas. Por lo tanto, donde eso no sucede, me parece bien que haya PASO”.

Vidal también puso en duda su postulación a la presidencia al sostener que “estoy en un proceso de tomar la decisión de si soy candidata o no” y señaló que en un eventual gobierno de Juntos por el Cambio “tenemos que probar con algo que nunca hizo la Argentina, que es no gastar más de lo que ingresa, ir al equilibrio fiscal en el primer año, achicar el gasto del Estado”.

Asimismo, propuso “una reforma laboral para que el empleador no tenga miedo de tomar a alguien y que después por un juicio pueda fundirse, así como una reforma tributaria que vaya bajando gradualmente los impuestos al trabajo para que aquel que produce no sienta que el Estado le está poniendo una pata en la cabeza”.

La exgobernadora sostuvo que “el ajuste del Estado tiene que empezar por la política” porque “no se puede pedirle un esfuerzo más a los argentinos y los políticos nos tenemos que poner primeros en la fila”.