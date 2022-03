Julián Domínguez en Expoagro: “Argentina necesita del campo y en estas horas difíciles, más que nunca”, dijo Dominguez

Con la presencia del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez; su par de Interior, Wado De Pedro; el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti; los ministros provinciales del área, Javier Rodríguez (Buenos Aires), Daniel Costamagna (Santa Fe), Sergio Busso (Córdoba), Juan José Bahillo (Entre Ríos); el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; el presidente del Banco de la Nación Argentina, Eduardo Hecker; las máximas referencias de Exponenciar, Martin Schvartzman (CEO) y Alberto Marina (director); el intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia y autoridades nacionales, provinciales, locales, de organizaciones y entidades vinculadas al sector, y empresarios de la comunidad agroindustrial, se compartió la clásica cena agasajo en la noche previa a la apertura de Expoagro 2022 edición YPF Agro.

Schvartzman, en la apertura de los mensajes, reconoció al personal de salud que estuvo “en la primera línea de batalla contra la pandemia”, proponiendo un minuto de silencio por las vidas que se perdieron.

También destacó esta edición como “Expoagro Récord: con más de 52 ha de muestra estática, más de 600 expositores de los cuales 130 son nuevos, un 17% más grande que el récord anterior. Sin lugar a equivocarme la exposición más grande del mundo”, dijo.

Por último, anunció la extensión del convenio con la ciudad de San Nicolás y particularmente con YPF Agro que seguirá hasta 2024. Felicitó al Banco Provincia, principal sponsor, por sus 200 años. “La primera empresa argentina, y desde siempre jugando fuerte junto al campo”.

A su turno, Alberto Marina, agradeció a las autoridades, sponsors, expositores y al Municipio de San Nicolás.

“En un país que se trata de levantar de una pandemia y con múltiples y profundos problemas macroeconómicos, esta exposición se compara en nivel tecnológico a la vez que supera en tamaño e importancia a las principales exposiciones del sector en países desarrollados”, expresó.

También dijo que “cada pueblo depende de la producción de nuestros campos y el país necesita de un campo cada vez más productivo. Una productividad sana, emprendedora y que respeta el medio ambiente”. Asimismo, expresó el repudio a la invasión rusa a Ucrania.

Por su parte, el intendente Passaglia expresó: “No es casual que seamos la primera sede estable de la exposición. Además de que perseguimos ese sueño, el campo es parte de la identidad de los nicoleños. No solo por lo que genera, si no por lo que representa. Y me refiero a los grandes valores del campo”. Del mismo modo señaló “no hay crecimiento ni desarrollo sin campo”.

En su momento, el Presidente del Banco Provincia (main sponsor), Juan Cuattromo, destacó que “la entidad apunta a recuperar las mejores tradiciones de la banca pública, ser un banco de cercanía y financiar a la producción bonaerense como eje estratégico”.

Ubicó al campo como “uno de los motores de la provincia y del país”, remarcando que “el 55% del financiamiento productivo fue al campo”.

Y pensando en un “crecimiento inclusivo que alcance de todas y todos”, consideró que “el único camino que tenemos es trabajar juntos el campo y el sector público”.

Más tarde, el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, reconoció el esfuerzo de los productores “que en medio de la pandemia siguieron produciendo” y resaltó que el Ministerio “vuelve a estar presente en Expoagro después de muchos años, y eso tiene que ver con que tenemos muchas acciones y medidas que mostrar a los productores y al sector agroindustrial”.

Finalmente apuntó: “esta exposición es un punto de encuentro para analizar lo que se realizó y mirar hacia el futuro”.

Cerrando los mensajes, el ministro Julián Domínguez destacó “no podía no estar presente en la muestra más grande del mundo. Acá está el pulso del campo argentino”.

Para el titular de la cartera de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, “el campo no es un número, sino que son historias de vida, la historia constitutiva de nuestra identidad y de los desafíos presentes y futuros”.

Hizo un reconocimiento a todos los integrantes de del sector “que en pandemia salieron a bancar la parada y garantizaron el abastecimiento asumiendo todos los riesgos”.

“Se ha tomado la decisión de trabajar de manera conjunta y articulada entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Banco de la Nación Argentina con el sueño de industrializar la ruralidad, generar valor agregado, como resultado del conocimiento y de la transferencia de tecnología”, dijo.

“Queremos dejar en claro que la Argentina es acreedora ambiental”, citó acerca de la participación en la cumbre de Glasgow.

“Sabemos que la Producción agropecuaria Argentina está atravesando un periodo de sequía crítico, donde la recurrencia de estos eventos, obliga a rediseñar las estrategias de abordaje del problema climático”, dijo, para agregar: “Propusimos un programa de 340.000 nuevas hectáreas bajo riego con lo cual extendemos la frontera agrícola”.

“La misión que tengo es ser puente. Argentina necesita del campo y en estas horas difíciles, más que nunca”, concluyó.