Juegos Bonaerenses: Nadadores de 9 de Julio clasificaron para las finales de Mar del Plata

En el día de ayer martes 2 en la ciudad de Pehuajo se llevó a cabo las instancias regionales de natación para los juegos bonaerenses.

Representando a 9 de julio nadadores d La Alquimia y el Club libertad. obtuvieron los siguientes resultados:

En Sub 14, Emma Bounano 50 mtos. Libres 2da., Sub 16 : Tomas Loyato espalda 50 mts. 2do.

Dante Dirisió 50 mts. Libre 1ero., Sub 18: Ignacio Malis 2do.. Genoveva Dizeo 100 espalda 1era.

Universitario: Agustín Gomez 50 mts. Crol 1ero.

Estefania Figueroa 100 mariposa 1era.

Acuatlon: Theo Gonzalo 1ero .

Van a las finales en Mar del Plata AGUSTÍN Gomez, Dante Dirisio , Estefania Figueroa , Theo Gonzalo y Genovea Dizeo.