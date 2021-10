Juegos Bonaerenses: El hockey masculino de San Martín representara a 9 de Julio en la final de Mar del Plata

Un paso muy importante para el Hockey de 9 de Julio, donde dos equipos un femenino y un masculino bajo la dirección técnica de Jorgelina “Coli” Faure lograron este lunes ganar y pasar a la final provincial de Mar del Plata, tras jugarse en nuestra ciudad la etapa de semifinal de la que participaron equipos clasificados por región y municipio como Rojas, San Antonio de Areco, Capitán Sarmiento, Trenque Lauquen y 9 de Julio, donde jugaron las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18 femenino y el Hockey Masculino, para lo que se utilizaron los estadios de hockey de Atlético 9 de Julio y San Martín.

En ese marco, el Hockey Masculino Sub 16 de San Martín conducido técnicamente por “Coli” Faure obtuvo dos contundentes victorias ante Capitán Sarmiento 2 a 0 y ante San Antonio de Areco por 3 a 0, logrando así clasificar a la Final representando a 9 de Julio y uno de los cuatro equipos provinciales que jugaran en Mar de Plata.

Por su parte la Categoría Sub 14 Femenino un combinado de jugadoras integradas por San Martín y Atlético 9 de Julio también lograron la clasificación, al vencer a Trenque Lauquen 3 a 1 y el segundo partido ante San Antonio de Areco, por 2 a 0 .

También con ese triunfo la Sub 14 Femenino representara 9 de Julio como uno de los cuatro finalistas que juegan la final de los Juegos Bonaerenses del 5 al 9 de noviembre en Mar del Plata.

En cuanto a las demás categorías, Sub 16 Femenino combinado entre Atlético 9 de Julio y San Martín, no lograron clasificar, como así también la Sub 18 integrada por jugadoras de Atlético 9 de Julio.

Desde Club San Martín valoraron lo alcanzado por el Hockey local y en especial por los deportistas “santos”. Esto confirma el rumbo de un trabajo iniciado hace años en nuestro Club que sigue recibiendo a todas las familias en distintos deportes que se practican, señalo Agustín Martí, Secretario de la institución

Sub 14 Femenino

Milagros Rayu(SM); Lucia Piazza(A9); Valentina Figueiras((A9); Prisila Artola (SM); Maite Orue(SM); Lara Sainz (SM); Martina Maestrutti (SM); Isabella Gaillard (A9); Eugenia Vanina (A9) y Josefina Navelo (A9). DT: Jorgelina Faure.

Sub 16 Masculino

Thiago Montaldo; Eugenio Hurtado; Francisco Seisdedos, Fermín Beraza, Matias Giusti; Tadeo Ipoliti, Federico Barovero; Gonzalo de Olavarrieta; Matias Portó y Juan Pettetta. DT: Jorgelina Faure.