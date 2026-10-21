21/10/2026   Deportes

Juegos Bonaerenses 2026: Mira las competencias que tendrán hoy miércoles 21 los deportistas de 9 de Julio

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Hoy miércoles 21 se cumple la segunda jornada de competencias de Juegos Bonaerenses 2026, del que compiten en la etapa final con deportistas juveniles, adultos mayores y personas con discapacidad en cancha, pista y tatami de 9 de Julio

Así viene el día 👇

⏰ 8:00 Fútbol 11 sub 18 vs La Plata y Atletismo: Jano Bengoa en salto en largo
⏰ 8:30 Cesto 3×3 sub 15 vs La Plata
⏰ 9:00 Taekwondo masculino, Judo y Boccia (día 2)
⏰ 9:20 Newcom +60 · 9:30 Tenis doble femenino
⏰ 10:00 Skate: semifinales
⏰ 10:50 Cesto 3×3 sub 18 vs Cañuelas
⏰ 11:00 Tenis de mesa vs Vicente López
⏰ 11:30 Pádel sub 16 vs Bahía Blanca
⏰ 11:45 Cestoball sub 17 vs General San Martín
⏰ 12:00 Básquet 3×3 sub 14 vs Tandil
⏰ 12:30 Hockey sub 16 femenino vs Coronel Suárez
⏰ 12:40 Newcom +70
⏰ 13:00 Atletismo PCD
⏰ 13:30 Hockey sub 16 masculino vs Monte Hermoso
⏰ 13:40 Fútbol tenis
⏰ 14:00 Pádel sub 14 vs La Plata

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