Juegos Bonaerenses 2026: Mira las competencias que tendrán hoy miércoles 21 los deportistas de 9 de Julio

Hoy miércoles 21 se cumple la segunda jornada de competencias de Juegos Bonaerenses 2026, del que compiten en la etapa final con deportistas juveniles, adultos mayores y personas con discapacidad en cancha, pista y tatami de 9 de Julio

Así viene el día 👇

⏰ 8:00 Fútbol 11 sub 18 vs La Plata y Atletismo: Jano Bengoa en salto en largo

⏰ 8:30 Cesto 3×3 sub 15 vs La Plata

⏰ 9:00 Taekwondo masculino, Judo y Boccia (día 2)

⏰ 9:20 Newcom +60 · 9:30 Tenis doble femenino

⏰ 10:00 Skate: semifinales

⏰ 10:50 Cesto 3×3 sub 18 vs Cañuelas

⏰ 11:00 Tenis de mesa vs Vicente López

⏰ 11:30 Pádel sub 16 vs Bahía Blanca

⏰ 11:45 Cestoball sub 17 vs General San Martín

⏰ 12:00 Básquet 3×3 sub 14 vs Tandil

⏰ 12:30 Hockey sub 16 femenino vs Coronel Suárez

⏰ 12:40 Newcom +70

⏰ 13:00 Atletismo PCD

⏰ 13:30 Hockey sub 16 masculino vs Monte Hermoso

⏰ 13:40 Fútbol tenis

⏰ 14:00 Pádel sub 14 vs La Plata