Juegos Bonaerenses 2026: Llegaron las primeras medallas para 9 de Julio

Finalizada la primera jornada de las finales de Juegos Bonaerenses en la Ciudad de Mar del Plata, la delegación de 9 de Julio termina con gran algarabia por un lado los resultados de algunas competencias y las primeras dos medallas, Oro y Bronce.

Conforme informaron desde la Dirección de Deportes del Municipio, en Pádel Sub 14 femenino, las representantes nuevejulienses consiguieron una contundente victoria frente a Tordillo por 6-0 y 6-2.

Por su parte, el equipo de cestoball se impuso ante Bolívar por 76 a 72, en un encuentro que necesitó tiempo suplementario para definir al ganador.

En hockey femenino, el representante de Atlético 9 de Julio, obtuvo el triunfo por 2 a 1, ante el combinado de Tandil, mientras que en Newcom se destacó la victoria de la categoría A.

También hubo un resultado favorable en Fútbol Tenis de adultos mayores, donde la representación de 9 de Julio ganó su primer partido frente a Pergamino por 15-11 y 15-8.

Mientras la jornada transcurría apareció la primera gran alegria, Ana Gentile lograba en atletismo en la prueba de 1.200 metros para trasplantados,

Y sobre el cierre de la jornada en natación, Rocío García consiguió la medalla de oro en los 50 metros (PCD), estableciendo además un récord provincial.

De esta manera, ambas deportistas se destacaron en sus respectivas disciplinas, sumando nuevos logros para la delegación nuevejuliense en la competencia provincial, consiguiendo las dos primeras medallas.