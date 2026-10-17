Juegos Bonaerenses 2026: La Intendente Gentile despidió a la Delegación de 9 de Julio

Este lunes 19 a las 01:30hs partira desde la Terminal de Omnibus de nuestra ciudad el contingente de deportistas y artistas de 9 de Julio que clasificaron a para la final de Juegos Bonaerenses 2026, y que se desarrollaran desde el martes 20 y hasta el viernes 23.

En ese marco este viernes en el Salon Blanco de la Municipalidad, la Intendente de 9 de Julio, María José Gentile despidió, a los deportistas, artistas y Adultos Mayores, que participarán de esta edición de los Juegos Bonaerenses, y cuya delegación esta integrada por 185 personas entre deportistas y profesores.

Durante el encuentro, la Jefa comunal, junto al director de Deportes Ariel Pesce, destacó la importancia de que los participantes disfruten de esta experiencia, compartan la semana con sus compañeros y vivan plenamente cada instancia de la competencia, más allá de los resultados deportivos.

En ese sentido, Gentile remarcó la decisión política del Municipio de acompañar la participación de la delegación, aún en un contexto de dificultades económicas, reafirmando el compromiso con el deporte, la inclusión y el desarrollo de los vecinos del distrito, e informo que se ha invertido unos 45 millones de pesos, ademas de lo provisto por Provincia.

Tanto Pesce como Gentile llevaron tranquilidad a las familias respecto de la organización y la logística del viaje, destacando que se trata de un esquema de trabajo que año tras año permite acompañar a los representantes locales durante el desarrollo de los juegos sin problemas y con responsabilidad.

La delegación de 9 de Julio participará en una amplia variedad de disciplinas deportivas, entre ellas básquet 3×3, boccia, acuatlón, bonaerenses en carrera, cestoball, fútbol 11 femenino, hockey femenino y masculino, judo, natación, natación PCD, pádel, patín, skate, taekwondo, tenis de mesa y tenis de mesa PCD.

En la categoría de Adultos Mayores, los representantes locales competirán en newcom, en las categorías +60 y +70, fútbol tenis y tenis. Se destacan, además, los clasificados regionales en newcom A, newcom B y tenis femenino, con la participación de Cristina Moscato y Viviana Pérez.

En el área cultural, 9 de Julio contará con representación juvenil en la disciplina Dibujo, sumándose a la diversidad de propuestas que integran esta tradicional competencia provincial.

Finalmente, la intendente alentó a los integrantes de la delegación a acompañarse mutuamente, disfrutar de cada jornada y compartir la experiencia con entusiasmo y compañerismo, resaltando que el valor de los Juegos Bonaerenses trasciende los resultados y se encuentra también en los vínculos, el aprendizaje y la posibilidad de representar a la ciudad.

La delegación local emprenderá así una nueva participación en uno de los encuentros deportivos y culturales más importantes de la provincia de Buenos Aires, llevando el orgullo de toda la comunidad nuevejuliense.