Juegos Bonaerenses 2026: La Delegación de 9 de Julio sumo en la ultima jornada mas medallas

Este sábado 24 de octubre a las 06 AM arribo a la terminal de Ómnibus, siendo recibidos por la Intendente Maria Jose Gentile, la Delegación nuevejuliense de Juegos Bonaerenses, que debió retrasar su regreso, debido a que algunas disciplinas llegaron a instancias finales en horas de la tarde de ayer viernes 23.

La Delegación de 9 de Julio tuvo una destacada participación en las finales provinciales de los Juegos Bonaerenses 2026, que se desarrollaron en la ciudad de Mar del Plata, con destacadas actuaciones en distintas disciplinas deportivas, cuyos deportistas, en algunos casos clasificaron a etapas de semifinales, ademas de lograr muy buenas ubicaciones. A lo que se suma el logro de varias medallas.



Este viernes la Delegación local volvió a festejar ya que se sumaron varias medallas. Temprano llego la primera gran alegria; en tenis de mesa, Emanuel Zubiría obtuvo Medalla de Bronce.

A la media mañana llego la otra gran alegría para 9 de Julio; en Fútbol tenis para Adultos Mayores se logró la medalla de plata, con Palapa Videla, Cacho Trombetta y Raúl Perrotta.

Por la tarde El Newcom +60 de 9 de Julio tras haber clasificado en la mañana la final, luego enfrento a Trenque Lauquen por 2-0, y logró medalla de oro en Juegos Bonaerenses 2026. El equipo de 9 de Julio ya es bicampeon de los mencionados juegos.

Cerro la jornada con otra nueva medalla, donde el Futbol 11 Femnino Sub 18, tras perder en semifinal ante independiente, por el tercer y cuarto puesto, enfrentaron a Olavarria a quien vencieron y se quedaron con medalla de Bronce.

El Medallero nuevejuliense