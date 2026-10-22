Juegos Bonaerenses 2026: Jueves de emociones para la Delegación de Nueve de Julio

Finalizo la tercera jornada de competencias de Juegos Bonaerenses 2026, y la misma termino con muchas emociones para la Delegación de 9 de Julio que culmino el dia con otro oro y bronce de la mano del Taekwondo WTF, sub 14: Jerónimo Escalada (-40 kg) obtuvo el primer puesto en sub 14 y Thais Ávalos (-35kg) la medalla de bronce.

Repasá todo lo que sucedió en los Juegos Bonaerenses este jueves y lo que les espera para mañana viernes.

Las chicas del fútbol femenino sub 18 empataron 0-0 ante General Pueyrredón y clasificaron a semifinales. Mañana jugarán ante Independiente de Avellaneda a las 9:15 hs.

El Newcom +60 volvió a ganar. Fue 15-9 y 15-7 ante San Fernando. Mañana enfrentan a Patagones a las 9 de la mañana en la semifinal. Por otro lado, el newcom+70 perdió ante General Pueyrredón y terminaron su participación.

En natación Robertino Canusso obtuvo una muy buena clasificación en 100m espalda. Hizo un tiempo de 1:12:80 para meterse mañana en la final. Es el mejor tercer tiempo, por lo tanto tiene muchas chances de ganar una medalla mañana.

En Patín, Evelyn Pérez consiguió el cuarto puesto en la categoría 2C sub 18. Mañana habrá actividad en Miramar desde las 9:30 con Catalina Avendaño, en 3B sub 16; Olivia Jerez, en 3B sub 13 y Alfonsina Legone, 2B sub 16.

Raúl Perrotta, Miguel Videla y Ángel Trombetta terminaron su grupo invictos en Fútbol tenis. Vencieron a Presidente Perón 15-6 y 15-5. Tendrán la semifinal mañana a las 9:45 hs ante Tandil.

Hoy corrieron la carrera de bonaerenses: Lara Benvenuto (sub 18), Brenda Judith Conejera, Benjamín Herrera (PCD, 18+) y Stella Amado y Francisco Aguilera.

En atletismo Benjamín Castro, en salto en alto sub 16 logró el sexto lugar Samuel Benítez, en 100 m sub 18 fue quinto en la clasificación y no pasó. Por último, Blas Ferreira en jabalina sub 18 quedó noveno.

En hockey femenino sub 16, 9 de Julio perdió 2-1 ante San Fernando y quedaron sin chances de clasificar. Por su parte el hockey masculino cayó 5-0 ante La Plata y terminó su participación en los Juegos.

En cestoball sub 17, 9 de Julio perdió ante Avellaneda y quedaron sin chances de pasar. Lo mismo para los equipos 3×3 que se presentaron en categoría sub 15 y sub 18.

En pádel Zara Enrico y Francesca Spinacci perdieron ante Salto en la categoría sub 14 y se despidieron de los Juegos. Hilario Caceras y Joaquín Fernández, en sub 16, ganaron su partido ante Quilmes pero no pudieron avanzar.

En básquet 3×3 las chicas perdieron ante Chivilcoy y se despidieron de los Juegos.

Viviana Pérez y Cristina Moscato vencieron 6-0 y 6-0 a Merlo pero no pudieron acceder a la semifinal.

Lo que queda para mañana