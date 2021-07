Juegos Bonaerenses 2021: El Futbol Femenino se prepara para la etapa de clasificación

Las divisiones Sub 18, Sub 16 y Sub 14 del Futbol Femenino de 9 de Julio se prepara para enfrentar los próximos días 23 y 31 de agosto en Gral. Arenales y Chacabuco la etapa clasificatoria regional de Juegos Bonaerenses 2021.

En ese marco el DT de la Sub 14 José Manuel “Tito” Proenza en dialogo con el programa radial Acontecer Rural por FM 102.7 Radio Amanecer detallo que el trabajo a pesar de estar 9 de Julio en Fase 2, es poco lo que se puede hacer y los encuentros son mínimos y de entrenamientos, informo.

En ese marco el DT de la Sub 14 y también responsable del Futbol Femenino en Club El Fortín, subrayo que 9 de Julio ha avanzado mucho en esta disciplina con 11 clubes que tienen la categoría y la mayoría de ellos trabaja con todas las divisiones infantiles, que es la base para que esto prospere, ademas a nivel zona estamos muy bien, señalo.

En la categoria, Proenza cuenta con 27 jugadoras para lo que es Futbol 11 y Futbol 5. Como parte de los entrenamientos con vistas a Gral. Arenales y Chacabuco, este último domingo la divisional Sub 14 a su cargo viajo a Chivicloy donde allí participo de un partido donde sus dirigidas ganaron 4 a 0.

Proenza se mostró agradecido con la Dirección de Deportes de la Municipalidad de 9 de julio en confiarle la división Sub 14 municipal para los torneos juveniles bonaerense en fútbol 5 y 11 vamos a trabajar para dejar la bandera de nuestra ciudad bien vista en lo deportivo y humano vamos remarco. Por el lado de la Sub 18 el DT es Martín Rizzo (Agustín Álvarez) y en Sub 16, Tevez.