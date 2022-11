Jubilaciones del Bapro: hubo reunión con la Corte y Kicillof pidió a los legisladores “que voten” la reforma

El gobernador Axel Kicillof dijo hoy que la ley jubilatoria del Banco Provincia (15.008) impulsada por María Eugenia Vidal “no existe más” y le pidió a los legisladores de la oposición que “que voten el proyecto” de reforma impulsado por el Ejecutivo tras la intervención de la Suprema Corte.

El mandatario bonaerense encabezó una conferencia de prensa esta tarde tras una reunión que mantuvieron con la Corte el oficialismo, la oposición y otras partes por el conflicto de la ley 15.008.

Kicillof calificó a la ley de Vidal aprobada a fines de 2017 como “un acto irresponsable y oportunista”. “Los trabajadores y trabajadoras afectadas por esta ley presentaron medidas cautelares, se opusieron judicialmente y la justicia les dio la razón. Ganaron las cautelares”, apuntó el mandatario provincial.

El Gobernador detalló que, tras un pedido de la Corte, el proyecto del Ejecutivo se trató con diferentes sectores y en comisiones de la Cámara de Diputados donde se aceptaron modificaciones.

“Luego decidieron no votarla porque apareció (Mauricio) Macri en un zoom y se negó a que esta ley se modificara”, apuntó. “La ley no existe más. La ley no sirve, es un desastre”, aseguró. Y agregó: “Suelten, Macri, Vidal. No va más”.

Kicillof sostuvo que desde el oficialismo buscarán que “la ley vaya al recinto lo antes posible” y “si la quieren votar en contra que se hagan cargo del quebranto que van a generar”.

En total, ya fueron presentadas unas 5 mil cautelares contra la 15.008 y podrían presentarse otras 11 mil. “Si no se aprueba la ley estamos en un quebranto que va a significar un aporte del gobierno provincial de $ 400.000 millones”, explicó.

El Gobernador estuvo acompañado por el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; y por el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Omar Palazzo.

Proyecto estancado

El Ejecutivo presentó una iniciativa de reforma en la Legislatura que fue tratado por cuatro comisiones de la Cámara de Diputados. “Este proyecto de ley surge a partir del diálogo institucional y democrático”, detalló hoy Cuattromo. Y agregó: “Repone derechos y propone un esquema de financiamiento absolutamente solidario”.

La iniciativa de reforma busca devolver la movilidad del 82% para jubilados y del 75% para pensionados, en relación a la movilidad del salario de trabajadores activos. Asimismo, devuelve la edad jubilatoria de las mujeres de la entidad a los 60 años y promueve una composición más equitativa del directorio de la entidad bancaria.

En cuanto al financiamiento, Palazzo detalló que “los trabajadores van aportar un 2% más, los nuevos trabajadores un 5% más y 1,2% los jubilados” para mejorar el déficit de la Caja del sector. (DIB)