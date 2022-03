José Mignes: “la mayoría de las obras que se van hacer en 9 de Julio son todas realizadas con fondos de nación y provincia”

También desde el Bloque FdT 9 de Julio se dejó una mirada política ante lo expresado por el Intendente Barroso en el recinto legislativo, donde dejo abierto el periodo de sesiones ordinarias para este año 2022.

Fue el Concejal José María Mignes quien menciono que el Bloque ve una parte muy buena en el discurso en eso de poder trabajar en equipo para la ciudadanía. Esto no se venía haciendo ya que no veníamos siendo escuchados, y dio como ejemplo lo sucedido con los empleados municipales, esto se venía avisando y nunca era escuchado nuestro Bloque, remarco.

En cuanto al resto nos quedamos con gusto a poco, ya que el Intendente hizo un resumen de lo hecho hasta ahora y un diagnostico situacional en estos momentos y algo de proyectos hacia adelante, explico.

En otro párrafo en dialogo con El Regional Digital, Mignes dijo que queda bien en claro que la mayoría de las obras que se van hacer en 9 de Julio son todas realizadas con fondos de nación y provincia; y poco con aporte municipal, critico.

Plan Incluir

Durante su discurso Barroso hizo mención de la inversión por parte del Municipio en la compra de medicamentos para el Plan Incluir, sobre lo que Mignes dijo que es real que dicho plan que es nacional no ha funcionando del todo bien, y se cuenta con una oficina dentro del Hospital y por esto hemos venido dialogando con la Secretaria de Salud municipal recibiendo colaboracion para poder contener en cuanto a lo farmacológico a los vecinos que si lo requieren, pero de eso se trata por que si no puede nación o provincia, puede el municipio, algun dia no puede el municipio y puede responder la provincia o la nación argumento José Mignes, también Director Medico del Hospital Julio de Vedia.