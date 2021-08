José Mignes detalla los motivos que tiene para ser concejal y como convencer a peronistas y el trabajo desde el HCD

El Frente de Todos 9 de Julio (FdT) decidió por el Director asociado del Hospital Julio de Vedia, Dr. José María Mignes para encabezar la lista de pre candidatos a concejal en el partido de 9 de Julio, luego de que el ex candidato a intendente, Dr. Mauro Esteban desistiera ir en primer término.

Sin embargo cuales son los motivos que motivaron a Mignes para aceptar el desafío de llegar al legislativo nuevejuliense, acompañado por la convecina Natalia Bazterra y el actual concejal del Frente Renovador, Dr. Sebastián Malis, que ocupa el tercer lugar de la lista.

Como carta de presentación Mignes en dialogo con El Regional Digital describió «ser de una familia netamente peronista, lo fue mi abuelo, también mi padre, y en la misma línea se trabaja, bsucando aportar al vecino de 9 de Julio”, se suma la coyuntura del momento, ademas de sentirme fuerte y seguro», y agrego que «me sedujo mucho la unidad del peronismo», aseguro

Candidatura

En tanto que se vienen realizando recorridas por las localidades y barrios de la ciudad, aunque no se ha largado a fondo, tema que si será esta semana para acércanos a un mayor dialogo con el vecino, pero tengo una buena percepción de esta decisión que he tomado, es para mí todo un gran desafío, distinto al que vengo realizando desde la salud, señalo.

Mignes diferencio que ser concejal es una labor legislativa, pero ya se tiene una experiencia de gestión como es en el Hospital y hemos podidos demostrar la capacidad que tuvimos para que el lugar este a la altura de la situación, de saber sobre ponernos a los ataques y hemos sabido resolver con templanza todos los problemas. Además el compromiso que me correspondió con el Vacunate 9 de Julio, algo que nunca pasó en la historia de la medicina y hemos sabido responder a la comunidad de 9 de Julio”, sostuvo.

Mignes resalto que en medio de esta pandemia nunca se penso en dejar, si se actuo en resolver siempre los problemas pensando un hospital en mediano y largo plazo.

Convencer a peronistas

No obstante ante la consulta sobre peronistas desencantados de la Unidad Basica Juan Domingo Peron, sostuvo que en el Frente de Todos compuesto por distintas visiones del peronismo, nada es imposible, es cierto que cuando hay modificaciones se genera disconformidad, pero vamos a ir a charlar con el militante, y es algo que estoy haciendo particularmente. Ademas es el camino en el que hay que avanzar para lograr el peronismo que todos queremos, defendio.

Al votante

Finalmente consultado su propuesta al votante de 9 de Julio, destaco que la comunidad me conoce y quien no me conoce se acerque. soy lo que soy, genuina con compromiso, entender, escuchar, admitir errores y corregir los mismos, ademas de escuchar a la gente se puede prometer un trabajo para avanzar o mejorar lo mejorable, resalto el candidato a concejal del FdT.