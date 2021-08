Jornada IPCVA: Conoce como una Start Up da trazabilidad a la cadena de la carne

Diego Heinrich, cofundador de la start up Carnes Validadas, participó del seminario organizado por el IPCVA «El poder de los jóvenes en la producción ganadera», donde hace referencia a su experiencia como emprendedor tecnológico y sus inicios en el campo.

«Detectamos la oportunidad de utilizar la tecnología Blockchain, para darle trazabilidad ampliada a la cadena de la carne y poder llevar un código QR a cualquier parte del mundo, la historia de cómo había sido producida cada carne, en qué lugar, de qué manera y por quien había sido producida la carne», señala el emprendedor, quien se desempeñó también como productor ganadero y trabajó en el ámbito institucional ganadero muchos años.

«Ese fue nuestro motivador inicial, empezamos con el relevamiento. También entendemos que dos de cada tres consumidores a nivel mundial estaban requiriendo mayor información de todos los tipos de alimento que estaban consumiendo. También entendemos que se están generando mayores barreras al ingreso de alimentos, no solamente sanitarias, sino pararancelarias. También barreras que van a venir como por ejemplo sustentabilidad, huella de carbono, biodiversidad, huella de agua.

Por otra parte también el tema financiero. No todos los productores, el 98% de los productores de América latina no pueden acceder al financiamiento poniendo como respaldo una cabeza de ganado. Esos fueron los 3 drivers que motivaron la creación de Carnes Validadas. Es una plataforma SAS sobre Blockchain, quiere decir que en la nube, es autogestiva. Blockchain para los que no conocen la tecnología, es como una gran escribanía tecnológica, es de gran ayuda», explica Heinrich.