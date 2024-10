Javier Milei y Patricia Bullrich fusionaron los bloques en la legislatura bonaerense

En la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, las fuerzas alineadas con Javier Milei y Patricia Bullrich decidieron unir fuerzas bajo el nuevo bloque denominado PRO Libertad, con el objetivo de «dar batalla al kirchnerismo» en el territorio bonaerense. Este espacio, que será presidido por Agustín Romo de La Libertad Avanza, se consolida como la tercera minoría con 12 legisladores, situándose apenas detrás del PRO, que cuenta con 13 bancas.

El bloque justificó esta fusión destacando su misión principal: «Defender a los ciudadanos que viven en la provincia de Buenos Aires de la voracidad impositiva del Gobernador. Simplificar la vida de los ciudadanos, desregulando, facilitando trámites y generando mecanismos transparentes para bajar el costo de la producción, los servicios y el comercio». Esta visión compartida busca, además, avanzar en la lucha contra las estructuras estatales infladas y asegurar que las tasas viales se utilicen para mejorar los caminos rurales, evitando que se desvíen a otros gastos municipales.

El bloque destacó que esta unidad «tiene un solo fin: que los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires sean parte del país de la libertad que construye el Presidente Javier Milei».

Bienvenidos @florretamoso, @fercompagnoni, @AbiGomez_ , @sofia_pomponio y @oricolugnattiok, del bloque PRO Libertad, al bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Los legisladores de Javier Milei y Patricia Bullrich unimos fuerzas para… pic.twitter.com/kShPQX1a3N — Agustín Romo (@agustinromm) October 1, 2024

En redes sociales, Agustín Romo celebró la incorporación del ala bullrichista al espacio: «Bienvenidos Florencia Retamoso, Fernando Compagnoni, Abigail Gómez, Sofía Pomponio y Oriana Colugnatti del bloque PRO Libertad, al bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Los legisladores de Javier Milei y Patricia Bullrich unimos fuerzas para dar batalla al kirchnerismo en la Provincia de Buenos Aires».

A los ojos del PRO, Bullrich ya es libertaria

La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, expresó su preocupación por la reciente alianza de Bullrich con La Libertad Avanza, sugiriendo que sus recientes acciones y declaraciones la alinean más con ese partido que con el PRO. «Si nos guiamos por sus dichos y acciones, hoy Patricia parece ser más de La Libertad Avanza que del PRO. Patricia tiene una postura muy dura y cerrada. Yo, en su lugar, no lo haría, ya que ha sido mucho más de lo que hoy representa para La Libertad Avanza», comentó.

En diálogo con el programa Laca Stream, Martínez también remarcó que la propuesta de fusionarse con La Libertad Avanza fue una postura minoritaria dentro del PRO. “La mayoría de nosotros pensamos que, tras 20 años de gobernar y transformar importantes áreas del país, no era necesario unirse a otro partido”, argumentó. La intendenta se mostró a favor de mantener la discusión dentro del partido y lamentó que Bullrich no continuara defendiendo los principios del PRO, como lo ha hecho en el pasado, sino que optara por involucrarse en una coalición que no representa la mayoría de los valores del partido.