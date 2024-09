IOMA anunció que hará descuentos a Femeba y crece el conflicto

En medio de un conflicto creciente, las autoridades de IOMA informaron este viernes que realizarán descuentos por “cobros indebidos” que Femeba realice a sus afiliados. La medida es en respuesta al nuevo paro por 48 horas que lleva adelante la Federación que nuclea a médicos bonaerenses.

A través de un comunicado, el IOMA anunció que “ante la determinación arbitraria del corte de servicios de la Federación los días 5 y 6 y del 12 y 13 de septiembre, a partir del próximo lunes 16 de septiembre, se debitará todo aquello que FEMEBA le cobre a nuestros afiliados”.

En esa línea, desde la obra social del Estado provincial consideraron que “Femeba no solo pone en riesgo la salud de nuestros afiliados sino que los expone y extorsiona obligándolos a pagar de forma particular, lo que para IOMA es una modalidad considerada como cobro indebido, el cual no corresponde que los pacientes lo asuman, ya que la entidad se financia a través de una cápita que IOMA paga todos los meses”.

Además, informaron que Femeba ya fue notificada de la medida que se realizarán los débitos correspondientes a los días de paro de la semana pasada, así como los días jueves 12 y viernes 13.

Con respecto a los reintegros, indicaron que “a partir del lunes 16, los afiliados podrán presentar sus solicitudes en todas las delegaciones de IOMA” con los datos de afiliación, el número de la CBU de la cuenta de Banco Provincia y la factura con los datos correspondientes.

“Los reintegros se procesarán a través del débito de la cápita de FEMEBA y se transferirán en un plazo de 15 días, una vez presentada la documentación completa. Además, cualquier médico que desee facturar por vía de excepción podrá hacerlo, y se le realizará el pago correspondiente con el recurso debitado a FEMEBA dentro del mismo plazo”, ampliaron.

El conflicto

Cómo viene informando DIB, el conflicto entre IOMA y Femeba, que llevó al corte del servicio en once distritos, podría extenderse a otros municipios si no hay un entendimiento entre las partes. En el medio, los afiliados volvieron a sufrir un paro de 48 horas este jueves y viernes.

Todo comenzó a fines de agosto cuando la entidad que preside Homero Giles decidió poner fin a su relación con la Federación en once ciudades como respuesta a una serie de irregularidades detectadas en la prestación de servicios médicos a aproximadamente 80 mil afiliados.

IOMA detectó el cobro indebido de prestaciones, la escasez de profesionales y las demoras excesivas en la obtención de turnos en Junín, Alberti, Bragado, Chacabuco, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, Leandro N. Alem, Colón y Rojas. Y eso llevó a romper con Femeba en esos distritos pero lanzar una advertencia en otros.

De hecho, el directorio de IOMA en su resolución 2882 indicó que ante la grave situación detectada se vio obligada a tomar esa medida en varios municipios de la región Junín, y lanzó una advertencia sobre otros de la región Saladillo y Pergamino para que se encuentre una solución a las denuncias de los afiliados.

Frente a este panorama, IOMA decidió ampliar su red de prestadores profesionales, y mientras negocia con otros intermediarios abrió una convocatoria para que, aquellos médicos que deseen prestar sus servicios de forma directa, puedan hacerlo. Desde el otro lado, Femeba, que tiene representación en 120 de los 135 distritos bonaerenses, comenzó con una serie de paros de 48 horas para reclamar una marcha atrás de la Obra Social pero también para pedir por una deuda de más de 7.000 millones de pesos.

Sin embargo, desde la Provincia hablan de “supuesta deuda” y aducen que mientras ellos pagan a los 30 días, Femeba no solo le retiene entre el 25% y 30% al médico sino que liquidan los fondos a los profesionales a más de dos meses.