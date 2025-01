Investigadores del INTA, referentes de la salud del suelo

Con el foco puesto en compartir sus conocimientos y experiencias en materia de prácticas sostenibles y cuidado del suelo, expertos del INTA fueron invitados a participar en diferentes congresos, simposios y talleres internacionales en seis países que se realizaron en Berlín -Alemania-, Perú, Harbin -China-, Campinas -Brasil-, Chengdú -China-, Medellín -Colombia- y San Carlos -República de Costa Rica-. Allí, compartieron temas como la eficiencia en el uso del agua, el secuestro de carbono, la diversidad biológica del suelo y la nutrición de los cultivos.

“La presencia del INTA en eventos nacionales e internacionales ha sido fundamental para visibilizar la importancia de la investigación en suelos”, señaló Maria Carolina Sasal, coordinadora del Programa Nacional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental de INTA, quien ponderó que, a través de las diferentes investigaciones, profesionales del INTA desarrollan herramientas y tecnologías que permiten a los productores agropecuarios adoptar prácticas más sostenibles y aumentar la productividad de sus tierras, cuidando al mismo tiempo un recurso fundamental y frágil para la producción agropecuaria.

“Las principales temáticas que abordamos son la eficiencia global de agua, el balance de carbono, el ciclo biogeoquímico de nutrientes, la metabolización de sustancias en el suelo y la diversidad biológica. Este conocimiento sienta las bases para el diseño y la promoción de estrategias de conservación y manejo sostenible de los suelos, cruciales para garantizar la alimentación y la capacidad de adaptación de los sistemas agropecuarios”, expresó Sasal y agregó: “También, con diferentes estrategias promovemos la minimización de pérdida de alimentos y al mismo tiempo la valorización y el aprovechamiento de subproductos, descartes y residuos, que transformados en biofertilizantes y enmiendas orgánicas resultan clave para incrementar el secuestro de carbono en suelos agrícolas o proveer bioenergía”.

La investigación de suelos en INTA también es requerida por empresas privadas. Investigadores del INTA Pergamino, por ejemplo, colaboraron con Bayer Argentina en un proyecto para modelar las reservas de carbono orgánico del suelo. Esta colaboración permitió avanzar en la comprensión de los procesos de formación y pérdida de carbono en los suelos argentinos y desarrollar herramientas para su gestión sostenible. El trabajo fue presentado en la 3° edición de Carbon Science Talks, organizada en Campinas, Brasil.

En línea con la necesidad de mejorar la calidad del suelo reduciendo la dependencia de fertilizantes inorgánicos, una investigadora del Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola del INTA participó como expositora en el “Seminar on Sustainable Biogas Symposium on Promoting Bioenergy for Green Low-Carbon Development”, que se realizó en Chengdú, Sichuan, China. Presentó el “Estudio sobre Fermentación de Biogás y Mejoramiento de la Calidad del Digestato para su uso como enmiendas de suelo”.

Por otro lado, una especialista del INTA Paraná -Entre Ríos- fue invitada por la Asociación Mundial de suelos Molisoles a Harbin, China, donde investigadores de países donde estos suelos sustentan la producción agropecuaria, como China, Rusia, Australia, Japón, Inglaterra, Austria, República Checa, Estados Unidos de América y Ucrania compartieron los avances para el desarrollo de un sistema de diagnóstico del estado de conservación de los suelos Molisoles y consensuaron propuestas de investigación colaborativa para prevenir y controlar la erosión y degradación de suelos agrícolas.

Diseñar estrategias de manejo que mejoren la performance productiva- ambiental de los sistemas agropecuarios es uno de los objetivos mundiales de mediano plazo. En esta línea, un experto del INTA en gases de efecto invernadero y balance de carbono agrícolas fue invitado como expositor en el Simposio Internacional de Investigación para la Mitigación de Gases de Efecto Invernadero, desarrollado en Berlín, Alemania. En su presentación, el investigador del INTA resaltó la necesidad de implementar en el Chaco seco una rotación de dos ciclos de maíz por cada ciclo de soja para asegurar un ingreso de carbono mayor o igual al que se pierde durante el proceso productivo, favoreciendo así la restauración o el secuestro del carbono en los suelos.

En el marco del día mundial del suelo, la Alianza mundial del suelo de FAO y la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios de Perú realizaron un seminario sobre prácticas de suelo conservacionistas. Un especialista del INTA en manejo y conservación del suelo, destacó la importancia de las prácticas de manejo que permiten la conservación y la regeneración del recurso suelo (intensificación de las rotaciones, uso de cultivos de cobertura, nutrición balanceada de los cultivos, siembra directa).

Asimismo, una investigadora del INTA Marcos Juárez, Córdoba, participó como oradora invitada y expositora en el “Latin America SolBio CCBCOL. International Conference on Bioinformatics”, en Medellín, Colombia. Luego brindó un entrenamiento sobre microbiomas de suelos en agroecosistemas mediante el uso de secuenciación de alto rendimiento en San Carlos, Costa Rica. El desarrollo de esta actividad se logró gracias al financiamiento de la Chan Zuckerberg Fundation y UCREA.