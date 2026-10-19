Inundaciones en Corrientes: estiman que se tengan que evacuar 60.000 animales

La crecida de los ríos Paraná y Uruguay mantiene en estado de preocupación a los productores de Corrientes. El avance del agua sobre campos bajos, islas y zonas ribereñas obliga a movilizar hacienda, mientras los caminos rurales anegados y las dificultades logísticas complican las tareas de prevención y evacuación de animales.

La situación, al 18 de octubre de 2026, tiene un impacto directo sobre la ganadería, una de las principales actividades productivas de la provincia, y genera incertidumbre por la evolución de los niveles de los ríos y las lluvias en las cuencas superiores.

Los principales focos de preocupación

Ganadería de islas y campos bajos

La Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes estimó que sería necesario evacuar alrededor de 60.000 cabezas de ganado. Isla Apipé y Empedrado figuran entre las zonas que generan mayor preocupación.

Paso de los Libres y la cuenca del Uruguay

La creciente afecta campos productivos y caminos rurales. Cuando el río Uruguay sube, también se dificulta el desagüe de arroyos y cursos internos, lo que prolonga el anegamiento de los establecimientos.

Valor Agro