Insólito: Walter Malfatto se presentó como auto-convocado del campo a días de su traición al campo

El super cuestionado Walter Malfatto se metió en un zoom con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta e insolentemente, lo hizo en calidad de Auto-convocado del Campo. Así lo asegura el portal La Nación en la nota https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/gusto-a-poco-productores-que-apoyaron-a-milei-en-las-elecciones-se-reunieron-con-el-secretario-de-nid10012025/

“Nos quedamos con sabor a poco”, dijo Walter Malfatto, productor de la zona de Bragado. En tanto, Ariel Bianchi, productor del norte bonaerense, expresó: “Estoy conforme porque nos atendió y porque no dejamos nada en el tintero: le planteamos todo. Pero decepcionado, porque no tuvimos respuesta, así que me quedé con una sensación agridulce”.

Días atrás, Malfatto consolidó la traición al campo, votando como mayor contribuyente junto a su proclamada » Futura Intendente Monzón» el impuestazo al sector agrícola, luego de haber planeado con anticipación el golpe a sus pares, quedando clara su traición, al renunciar a la presidencia de la Federación Agraria. Malfatto ya venía compartiendo mensajes de Cristina Kircher en su red social X , cuestionando al presidente Milei, y sus vinculos con el Kirchnerismo en Bragado son claros, teniendo en cuenta que » puso» a su hijo como director de la red vial en el gobierno Kirchnerista local.

Lo cierto es que Malfatto con tal de «militar» en contra del presidente Milei, es capaz de usurpar un espacio como lo es Auto convocados del campo, que en Bragado se sabe que su máximo referente es el histórico Martín De La Serna.

La sociedad de Monzón con el Kirchnerismo local ha sido nexo para personajes como Malfatto, y que puedan de alguna forma fingir la simpatía con el gobierno nacional, mientras sus pasos indican todo lo contrario.

Lo cierto es que se metió en el zoom, siendo que podrían minimamente haber estudiado quienes estaban conectados y de quienes se trataba. Mas teniendo en cuenta que el ministro estaba conectado.

El Censor