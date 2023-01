Inseguridad rural: Millonario robo en un campo en la localidad de Facundo Quiroga

Hablar de inseguridad en la zona rural, parece ser ya moneda corriente, y en esta oportunidad la bolilla cayo en el campo “San Miguel”, emplazado sobre Ruta 50 en dirección a Casares a unos pocos kilómetros de la localidad de Facundo Quiroga, en el partido de 9 de Julio, propiedad de la familia de Lucas García Toledo, quien dialogo con Casares On Line y explicó la amarga experiencia que le ha tocado vivir.

Más de 4 millones

Lucas señaló que él se fue del campo poco después de las 20 horas del martes y cuando fue el miércoles a la mañana se encontró con que había sido víctima del accionar delictivo de vaya a saber quién o quiénes.

Al consultarlo sobre lo que le robaron detallo “una tolva de 14 toneladas marca ENA que hace poco tiempo compramos valuada en unos 2,5 millones de pesos aproximadamente, la misma tenia fertilizante, además un tractor para cortar el césped, que si bien tiene uso, no lo conseguís por menos de 500 mil peso en ese estado, también se alzaron con una motobomba, un equipo electrógeno, un compresor, un rollo de mil metros de alambre de acero y una caja llena de herramientas que estaba en uno de los tractores, latas de aceite, una caja con un silobolsa de 70 metros y otras cosas mas… la verdad que nos hicieron bolsa, yo calculo que nos robaron por más de 4 millones de pesos y para colmo hemos tenido un año tremendo donde se ha producido poco y nada…” resalto García Toledo.

¿Un entregador?

De acuerdo a lo expresado por la victima el hecho ocurrió ni bien caía la noche, porque Lucas se fue del campo poco después de las 20 horas y de acuerdo a un testimonio habrían visto pasar una camioneta cabina simple con una tolva de las mismas características a la robada tipo 10 de la noche por un camino de tierra que une Quiroga con El Triunfo, por lo que sospecha que alguien paso la data de que el campo estaba solo. “Para mi alguien les aviso que no había nadie, fueron rompieron el candado de la tranquera, engancharon la tolva, cargaron el resto de las cosas en la caja de la camioneta y se fueron”.

Pocos policías para tantos campos

García Toledo llamo en principio a la policía del destacamento de Quiroga para dar cuenta de lo sucedido, pero le dijeron que ellos no podían intervenir porque es jurisdicción de Patrulla Rural (cosa que es verdad) y que llamara a la Patrulla de Hirsch que estaba más cerca, pero por jurisdicción no podían actuar, dando por ultimo con la Patrulla de 9 de Julio quienes llegaron varias horas más tarde, si bien levantaron algún rastro las condiciones climáticas no son las mejores para que se preserven huellas en caminos.

Lucas señalo que “la policía se está moviendo mucho haciendo averiguaciones por todos lados y confío que van a descubrir quién o quiénes fueron los autores del hecho”

Hay que recordarle a los funcionarios de seguridad que los distritos en el interior lindan con varios municipios, que cuentan con una amplia extensión y con miles de kilómetros para recorrer y no siempre están en las mejores condiciones por lo cual se hace difícil patrullar y que los policías que están en los destacamentos de los pueblos están limitados en su accionar y que los efectivos rurales no son tantos. Sería bueno que dejen de lado las palabras y tomen cartas en el asunto porque cada día son más los delitos que ocurren en la zona rural (en diferente distritos) y en algunos casos son muy violentos.

fuente: Casares on line