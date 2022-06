Informe del Tribunal de Penas de la LNF

El Tribunal de Penas de la Liga Nuevejuliense de Futbol dio a conocer lo resuelto tras los partidos del Torneo del Futbol Infantil y Futbol Femenino.

EXPTE Nº 254:

FUTBOL INFANTIL DEL 11/06/22.

SEXTA DIVISION.

PARTIDO ENTRE ATL. ONCE TIGRES VS. ATL. 9 DE JULIO.

SE SUSPENDE al jugador a RODRIGUEZ Thiago (47691992) por Art. 207 por UN PARTIDO de Atl. Once Tigres.

PARTIDO ENTRE ATL. QUIROGA VS. AGUSTIN ALVAREZ.

SE SUSPENDE a los jugadores BUSSO Benjamín (47555109) por Art. 200 Inc. “A” “1” y 154 por UN PARTIDOS de Atl. Quiroga y CORDERO Salvador (47570538) por Art. 201 Inc. “A” y 154 por UNPARTIDOS, OTTAVIANO Lucas (48173352) por Art. 207 por UN PARTIDO ambos de Agustín Alvarez.

PARTIDO ENTRE ATL. ONCE TIGRES VS. ATL. 9 DE JULIO.

QUINTA DIVISION.

SE SUSPENDE al jugador CONEJERA Lautaro (46418571) por Art. 207 Inc. “A” y 154 por UN PARTIDOS de Atl. Once Tigres.

PARTIDO ENTRE ATL. QUIROGA VS. AGUSTIN ALVAREZ.

SE SUSPENDE a los jugadores ROSALES Valentín (46341279) por Art. 200 Inc. “A” “11” y 154 por UN PARTIDOS de Atl. Quiroga y BARRIOS Laureano (47011441) por Art.200 Inc. “A” “11”, 202 Inc. “B” y 154 por UN PARTIDOS de Agustín Alvarez.

PARTIDO ENTRE ATL. FRENCH VS. ATL. SAN MARTIN “B”.

SE SUSPENDE a los jugadores IPPOLITTI Tadeo (46697291) por Art. 200 Inc. “A” “3” y 154 por UN PARTIDOS de Atl. San Martín “B” y ASENJO Martiniano (47011415) por Art. 207 UN PARTIDOS de Atl. French.

EXPTE Nº 255:

PARTIDO DE FUTBOL FEMENINO DEL 12/06/22 ENTRE S. D. 12 DE OCTUBRE VS. ATL. EL FORTIN “A”.

SE AMONESTA a la jugadora CHAVEZ Antonella de S.D. 12 de Octubre.

EXPTE Nº 256:

PARTIDO DE FUTBOL FEMENINO DEL 12/06/22 ENTRE DEP. SAN AGUSTÍN VS. F.C.LIBERTAD.

SIN NOVEDAD.

EXPTE Nº 257:

PARTIDO DE FUTBOL FEMENINO DEL 12/06/22 ENTRE ATL. SAN MARTIN VS. ATL. FRENCH.

SE AMONESTA a las jugadoras BERRESTIAGA Melina, MONTERO Lara y MALAZOTTO Maribel todas de Atl. San Martín.

EXPTE Nº 258:

PARTIDO DE FUTBOL FEMENINO DEL 12/06/22 ENTRE FEMENINO MOREA VS. AGUSTIN ALVAREZ.

SIN NOVEDAD.