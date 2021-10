Inexplicable: Un empleado municipal agrede físicamente al periodista Juan Carlos Bravo

Uno hecho que no encuentra explicación sucedió en la tarde de este miércoles alrededor de las 19hs en calle Mendoza al 100 casi Av. Urquiza, donde el propietario de la emisora FM 102.7 Radio Amanecer, Juan Carlos Bravo, quien fue agredido por un empleado municipal que se ocupa del reparto de boletas del ABL, y que sorprendió al destacado periodista al propinarle un golpe de puño en el rostro, lo que hizo caer a la víctima y que debió ser asistido por el servicio de emergencias médicas de Clysa.

Conforme comento Juan Carlos Bravo en dialogo con El Regional Digital, al ver al empleado municipal dejar la boleta tirada, si me lo podía pasar por debajo de la puerta, me sucede con las distinta cartas de servicios terminan en la calle y terminas pagando fuera termino los servicios, por lo que solicite que no lo hiciera así, y tal vez mi forma de hablar grave le molesto y me vi sorprendido sin mediar palabra me dio un “trompón”, lo que me quedo doliendo. Tuvo que venir Clysa, informo y agrego la primera vez que me pegan una piña”. Tal vez pensó que lo estaba agrediendo con mis palabras, reflexiono Juan Carlos.

Bravo que está en reposo y descansando comento que seguro mañana hablara con algún funcionario sobre lo sucedido, no quiero represalia, pero él no puede reaccionar así, expreso.