Importante robo millonario sufrió una familia en 9 de Julio, hasta se llevaron el sistema de imágenes de cámaras

Una familia de la ciudad de 9 de Julio tuvo el peor fin de semana de su vida, cuando el pasado viernes 25 en la noche, integrantes de la misma al regresar a su casa de calle Cavallari al 2300 al ingresar observaron que autor o autores ignorados les habían ingresado con fines de robo, además de causarle serios destrozos y rupturas.

Al respecto el padre de familia, Mariano Silva en dialogo radial con el programa Acontecer Rural por FM 102.7 en el programa Acontecer Rural dio a conocer la lamentable noticia, donde explico que entre las 10 y las 12 de la noche al llegar su familia observan que habían destrozado todo y han ingresado con una especie de palancas, cortaron el sistema de cámaras de seguridad, rompieron muebles, puertas, y se llevaron aproximadamente Un Millón de pesos y hasta unos pocos dólares que mi hijo venia ahorrando, detallo el hombre.

Silva, muy molesto por la situación vivida, también recordó que el año pasado había sido víctima de un robo en un galpón que él tenía en ruta provincial 65; y en esta oportunidad manifestó no ser asistido como corresponde por la Policía, no había Comisario, solo dos oficiales de calle”, expreso y agrego un agradecimiento al oficial Sub Ayudante Beltran con quien dialogaría esta mañana.

Según la victima el cree que han estado bajo vigilancia por parte de los ladrones. En ese horario no había quedado nadie, cuando pasada las 00hs., según explico Silva su hija ingreso con su novio y vieron el desastre, y analizo «no se que hubiese pasado si mi hija al ingresar se encuentra con los chorros dentro de la casa».

Por último, el propietario de la casa informo que se llevaron el equipo de almacenaje de las cámaras de seguridad y el dinero, sin duda es alguien bien preparado para este tipo de robos, sostuvo.

Por el hecho no se ha dado a conocer un informe policial.