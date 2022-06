Hoy celebramos el 66º Aniversario de la fundación de nuestro querido Centro Universitario Nuevejuliense (C.U.N).

Año tras año, de forma sostenida y con un gran esfuerzo, nuestra institución lleva adelante la noble tarea de ser el hogar de muchos becados nuevejulienses, dando lugar a seguir sueños, metas y siendo parte fundamental en el camino de muchas generaciones de universitarios que soñaron y soñamos con un futuro mejor. Para quienes en este momento somos, o alguna vez fuimos parte, es un orgullo muy grande pertenecer a la historia de esta institución y agradecemos profundamente todo lo brindado por el C.U.N, tanto en nuestra formación académica como personal.

Agradecemos profundamente a quienes de diversas maneras son parte y colaboran dia tras dia con nuestra institución: al cuerpo de becados por honrar el lugar que les toca con su esfuerzo, compromiso y predisposición siempre que es necesario, a la sub comisión de padres por el acompañamiento permanente, a comisiones directivas anteriores por el gran camino recorrido y trazado, a las instituciones y comercios de Nueve de Julio por la mano prestada cada vez que se los necesita.

Agradecemos profundamente a quienes de diversas maneras son parte y colaboran dia tras dia con nuestra institución: al cuerpo de becados por honrar el lugar que les toca con su esfuerzo, compromiso y predisposición siempre que es necesario, a la sub comisión de padres por el acompañamiento permanente, a comisiones directivas anteriores por el gran camino recorrido y trazado, a las instituciones y comercios de Nueve de Julio por la mano prestada cada vez que se los necesita. Debido contexto post pandemia que atravesamos, en el día de la fecha decidimos no realizar actos protocolares con presencialidad para conmemorar el aniversario institucional, pero no dejaremos de celebrarlos cuando sea posible su realización sin ningún tipo de riesgo para quienes deseen participar.

Mientras, brindaremos desde nuestros lugares por muchos años más con el objetivo permanente de que jóvenes nuevejulienses que no cuentan con otros recursos puedan formarse y lograr el sueño de ser profesionales.