Hoy jueves comienza el Torneo Regional Federal

Se pone en marcha este jueves 10 una nueva edición del Torneo Regional Federal Amateur 2024/25, con la particularidad que por la Liga Nuevejuliense de Futbol en esta oportunidad participarán tres equipos como lo son el ultimo campeón Once Tigres, Atlético 9 de Julio y Agustín Alvarez, que comparten la zona 15 junto a Atlético Casares.

Hoy jueves 10 de octubre a las 20 se juega el primer partido en el Estadio Ramón N. Poratti entre Atlético 9 de Julio y Atlético Casares. En tanto el domingo 13 a las 19 horas juegan Agustín Alvarez – Once Tigres.



En Atlético 9 de Julio aún no debutaron el marcador central Joel Morán y el delantero Nicolás Ibáñez. El Millonario sumó además a Agustín Rabán quien ya jugó en el campeonato de la LNF. Quienes jugaron además como refuerzo Maximiliano Gómez delantero – volante, el marcador central Ignacio Gil Rivero. Del ámbito local llegaron el volante Tomás Herrera y el arquero Matías Proenza, quienes debutaron en la LNF.

Agustín Alvarez con Carlos Gallo como DT, sumó a Agustín Céspedes de Dock Sud que juega de lateral y volante, Enzo Gómez, González, el delantero Juan José Longhini, y el juvenil Francisco Magno quien hizo las inferiores con Boca Juniors campeón de la Cuarta en 2022. Ya jugaron Adrián Azcona, Maximiliano Acosta, Joaquín Ezequiel Isac.

Once Tigres, dirigido por Leonardo D’Urso sumó a Agustín Cejas, Nahuel Santillán, Nahuel Pájaro, este último aún no jugó. Aún no debutó Laureano Quintana, jugador de Agustín Alvarez que se incorporó a Once Tigres. En cambio, Enzo Monjada ya jugó en Primera División de la LNF.

Participarán del Torneo Regional Federal Amateur 2024/25 un total de 344 clubes. El certamen tiene como objetivo clasificar cuatro clubes del Torneo Regional Federal Amateur 2024/25 al Torneo Federal “A” 2025.

La Región Pampeana Norte en la Primera Ronda, está conformada por quince zonas. Son seis zonas de 4 equipos cada una y 9 zonas de 3 equipos. Se jugará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede.

Clasificarán a la Segunda Ronda los equipos ubicados en el primer lugar y segundo lugar de todas las zonas y los dos mejores equipos ubicados en el tercer lugar de las zonas integradas por cuatro equipos. (Total: 32 equipos).

PAMPENA NORTE

ZONA 15

De la Liga Nuevejuliense participan el Campeón Once Tigres, Agustín Alvarez y Atlético 9 de Julio; además se suma Atlético Casares de la Liga Casarense.

PROGRAMACION 1RA FECHA

JUEVES 10/10/24

20 hs: Atl. 9 de Julio – Atl. Casares

DOMINGO 13/10/24

19 hs: Agustín Alvarez – Once Tigres

2DA FECHA – DOMINGO 20/10/24

Atl. Casares – Agustín Alvarez

Once Tigres – Atl. 9 de Julio

3RA FECHA – DOMINGO 27/10/24

Agustín Alvarez – Atl. 9 de Julio

Atl. Casares – Once Tigres

4TA FECHA – DOMINGO 03/11/24

Once Tigres – Agustín Alvarez

Atl. Casares – Atl. 9 de Julio

5TA FECHA – DOMINGO 10/11/24

Agustín Alvarez – Atl. Casares

Atl. 9 de Julio – Once Tigres

6TA FECHA – DOMINGO 17/11/24

9 de Julio – Agustín Alvarez

Once Tigres – Atl. Casares

