Horacio Brenna: donde estuvimos nosotros no hicieron base nunca lo ingleses

Durante los distintos reconocimientos que se dieron en el año 2022 al cumplirse el 40 aniversario de la gesta de Malvinas, pudo conocerse que dentro del grupo de Veteranos, se divisaba la presencia de un ex combatiente que al menos desde los medios periodísticos no conocíamos.

En el marco del 41º aniversario dado este último domingo 2 de abril, allí al mencionarse a cada uno de los Veteranos y Caidos en la guerra, se hizo mención de Horacio Alberto Brenna, quien a sus 20 años y a horas de que le dieran la baja del Servicio Militar en Rio Grande, Tierra del Fuego, en el Batallón de Infantería Marina Nº 5, comento que convocado y dirigido al territorio malvinense, en defensa de las islas.

Horacio como sus camaradas se muestra silencioso, hace fuerza para sonreír ante el abrazo de los vecinos, cruza unas miradas con su hijo Juan, y seguramente en estos días luchara en su mente con imágenes que quiere borrar y le cuesta ello.

El ex integrante de Infantería de Marina hace un silencio… y comenta no puedo hablar, sus ojos se llenan de lágrimas. Se recupera y comenta que «de un día para el otro nos vestimos de verde para ir al combate, no sabíamos nada, pero el nuestro era uno de los batallones que estaba muy adaptado a la zona, ya que se recibió mucha intrusión y no estábamos muy lejos de lo ingleses, ya que el BI5 cubríamos las primeras líneas. Estábamos a 15 kms. de Malvinas, hacia el lado de Dos Hermanas y Monte Longo», referencio.

Horacio reconoció que «gracias al Comandante que teníamos, es que hoy estamos acá, además en la zona donde estuvimos nosotros no hicieron base nunca lo ingleses».

El ex combatiente de Malvinas se anima y comenta más de aquellos días y agrega que “en la zona de nosotros no paso ningún gurka”.

En cuanto al reconocimiento que recibió tanto el como sus compañeros, aseguro que «esto te hace sacar cosas desde adentro, y agrego el hijo mío, nunca le conté nada yo porque nunca me preguntan, si a mí me preguntan yo hablo, pero bueno, son cosas que te las llevas dentro, es un dolor muy grande; yo por los chicos que quedaron allá, yo estoy acá, pero quedaron muchos chicos allá jóvenes.

Que hay muchas cosas que no se hablan, recuerda, pero sufrieron muchos chicos, asegura Horacio. Se han muerto por no tener una atención, y cerro diciendo gracias al intendente, por lo que hizo hoy. Antes eran dos, hoy somos más y aseguro que esto le permite hablar, tal vez esa sea la terapia que Horacio Alberto Brenna requiera a partir de ahora para ir liberándose y poder contar su historia con la sociedad y en las escuelas.