Hockey: Tres victorias y un empate para Atlético 9 de Julio

Después del receso por la actuación de la Selección nacional de Hockey, se disputó el sábado pasado una nueva fecha del Torneo de la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia de Buenos Aires, donde Club Atlético 9 de Julio, recibió la visita del 25 de Mayo Hockey Club.

En ese marco la jornada fue muy favorable para el equipo millonario, donde en Sub 14 obtuvo una victoria de 4 a 1. En Sub 16, una contundente victoria por 6 a 0, y en Sub 19, se impuso por 5 a 0.

Por ultimo en Primera, en un partido más parejo, y con buen juego por ambos equipos, terminaron igualados 1 a 1.