Hockey: San Martin clasifico a Play off en Primera y Quinta división

Durante la jornada de este sábado se disputo en cancha de Hockey del Club San Martin, la última fecha del Torneo de Hockey del Centro de la provincia de Buenos Aires, donde el equipo “Santo” recibió a Atlético 9 de Julio, donde si bien se repartieron las victorias por ambos clubes, en San Martin destacaron la clasificación a los Play off, en Primera y Quinta división. Ademes de cerrar un muy buen año en lo deportivo, resaltaron.

Queremos felicitar a todas las categorías, a pesar de haber clasificado o no, han demostrado que, en este año, han tenido un gran nivel de juego, de compañerismo y de compromiso por estos colores, estamos orgullosos de que representen tan bien esta camiseta, no hubo un partido en que no la defendieran con uñas y dientes, destacaron desde la Sub Comisión de Hockey en Club San Martin.

Resultados y clasificación

En cuanto a los resultados, en 7ma. categoría, gano la visita por 9 a 0. En 6ta. el triunfo fue para Atlético 9 de Julio, por 3 a 2.

Mientras que en 5ta. división donde San Martin se jugaba la clasificación, la motivación del equipo fue mayor y obtuvo una contundente victoria por 6 a 0.

Lo mismo sucedido en Primera Categoría, donde durante todo el partido, San Martin fue mucho más que Atlético y a pesar de que el árbitro anula un gol en favor del Santo en los primeros minutos, eso no quito la concentración de las jugadoras sanmartinianas y avanzaron y terminaron ganando por 3 a 0, resultado que les dio la clasificación a los Play off.

Con esta fecha se cierra la etapa regular, donde Quinta y Primera lograron su clasificación.

Las semifinales se disputarán:

Quinta el lunes 20/11 en Bolívar.

Primera el domingo 26/11, aún falta definir la sede.