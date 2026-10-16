Hockey Masculino: Ocho jugadores de 9 de Julio en el Torneo Argentino de Hockey
Se está disputando en la ciudad de Córdoba, el Torneo Argentino de Hockey de Selecciones para caballeros, con la organización de la Confederación Argentina de Hockey y la participación de los seleccionados mayores de Federaciones de doce provincias y C.A.B.A. y de tres asociaciones de la Provincia de Buenos Aires: entre ellas la del Centro, a la que pertenece Atletico 9 de Julio, y que fueron convocados tres jugadores del Club, al seleccionado de AHCBA, ademas de otros 5 jugadores nuevejulienses que juegan en otros equipos.
Conforme se conoció, son Félix Mogaburu (juega en Boca Jrs), Santiago Marco (en Estudiantes de La Plata), Alejo Flores, Tomás Amado y Octavio Massi Elizalde (en GEBA) y del Club Atlético 9 de Julio, Manuel Mogaburu (capitán), Gonzalo Cancelleri y Augusto Toledo.
Las selecciones participantes son: Zona “A”, Federación del Litoral y Tucumana y Asociaciones de la Ciudad de Buenos Aires y Tandilense; Zona “B”, Federaciones Mendocina, Salteña, Cordobesa y Sanjuanina; la Zona “C”, Federaciones Entrerriana, Santiagueña y Neuquina y Asociación del Centro; y la Zona “D”, Federaciones Santafecina, Chaqueña, del Valle de Chubut y la Asociación Bahiense.
El nivel es muy elevado y el equipo de la Asociación del Centro fue vencido por el Entrerriano 4 a 0 y hoy empató con el de Neuquén 4 a 4, con un gol de Manuel Mogaburu. El certamen finaliza el domingo.
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