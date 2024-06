Hockey Femenino: Contundente victoria de San Martin ante Rivadavia de Lincoln

Se disputo este domingo la 9na. fecha de la Asociación de Hockey del Centro de Buenos Aires donde en el plano local, San Martin recibió a su par de Rivadavia de Lincoln, en una intensa jornada de hockey.

El equipo de San Martin que viene bien ubicado en sus cuatro categorías a excepción de la categoría sub 16, de allí que requería de una victoria para estar dentro del primero ocho equipos con vistas a los play off.

En 7ma. Categoría o Sub 14, las “santas” ganaron por 2 a 1 con goles de Lourdes Maldonado y Myla Sainz. En 6ta. o Sub 16, las locales cerraron el partido con una gran victoria por 3 a 0 con goles de Alma Boschiero, Morena Detzel y Lourdes Maldonado.

Ya en quinta categoría, o Sub 19, la victoria para San Martin fue abultada, donde gano 5 a 1, con goles de Lara Sainz y Milagros Rayu en cuatro oportunidades.

Cerro la fecha la Primera Categoría con una victoria por 1 a 0, con gol de Leonela Zanni. La 10ma. fecha, San Martin visita a Saladillo hockey.

Juegos Bonaerenses 2024

Por su parte, la Entrenadora de Hockey en Club San Martin, Jorgelina “Coli” Faure informo que están preparándose para la etapa local de Juegos Bonaerenses 2024, donde los próximos días 25 y 26 de junio próximo, habrán de competir cinco equipos de hockey de San Martin, tres femeninos y dos masculinos.

Son en Femenino, Sub 14, Sub 16 y Sub 19, mientras que, en Varones, lo hacen Sub 16 y Sub 19.