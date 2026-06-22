Hockey Femenino: Atletico 9 de Julio recibio a Sarmiento de junin

El ultimo sábado 20los equipos de Hockey femenino del Club Atlético 9 de Julio, compitieron por la novena fecha del Torneo de Hockey, recibiendo a los del Club Sarmiento de Junín.

En las dos categorías menores fue amplio el dominio local, sobre todo las más chicas, Sub 14, categoría en la que Atlético se ubica entre los tres primeros, ganó 5 a 2, mientras que en Sub 16, gano el equipo local por 3 a 2. En Sub 19, terminaron con un empate 1 a 1

Mientras que en Primera sí hubo goles y aquí, en la tabla de posiciones estaba Sarmiento 2° y Atlético 3°, aunque las locales fueron superiores en los tres primeros cuartos, que ganaban 3 a 2, con dos goles de Lola Ferro y uno de Adela Beraza y en el último parcial, en un minuto, la goleadora Juninenses convirtió dos goles en dos minutos cerrando el tablero 4 a 3.