Hockey Femenino: Atletico 9 de Julio clasifico a los Play offs

Se disputó este ultimo sábado la última fecha del Torneo Clausura de Hockey Femenino de la Asociación del Centro de la Provincia, donde quedaron definidos los equipos para disputar la etapa de los play offs y de donde saldrá el campeón de cada categoría.

En ese marco, desde el Club Atlético 9 de Julio informaron que el equipo «millonario» recibió a 25 Hockey, del vecino distrito de 25 de Mayo, salvo Sub 19, que no presenta; en primer término jugaron en Sub 14, ganando por 5 a 0. Luego, en Sub 16, goleo por 9 a 0. Y finalmente en primera división gano el local por 2 a 1.

Atlético 9 de julio clasifico a los play offs en Sub 14 , primero en la Zona “A”. En sub 16, 2do y en Primera clasifico primero.