Hockey: Buena cosecha de puntos de Atletico 9 de Julio en Saladillo

Con dos amplias victorias y dos empates del Club Atlético, culminó una extensa jornada de Hockey en la ciudad de Saladillo, por la disputa de la quinta fecha del Torneo de Hockey de la Asociación del Centro de la Provincia, en la zona «B».

En categoría Sub 14 Atletico 9 de Julio obtuvo una contundente victoria por 7 a 0. Luego, en Sub 16 en un trámite mucho más parejo, las jugadoras locales comenzaron mejor y convirtieron dos goles uno en cada cuarto, pero Atlético 9 de Julio fue emparejando el juego y en el último cuarto logró el empate, terminando 2 a 2.

Por la categoría Sub 19 de Atlético, ganó por 6 a 1, con un gran ataque que de entrada sorprendió a la defensa local. Por último, se enfrentaron las primeras divisiones, con un mejor comienzo de la visita, que por intermedio de Inés Lisazo convirtió a los 14′, pero no pudo ampliar la diferencia y como consecuencia de la paridad existente, sobre el final, Saladillo empató de corner corto a los 56 minutos.