Hockey: Atlético 9 de Julio recibió a Social de Junin

Por la disputa de la octava fecha del torneo de la Asociación de Hockey del Centro d Buenos Aires, el Club Atlético 9 de Julio, recibió a las cuatro divisiones del Club Social de Junín, más la 8va, ésta para jugar un partido amistoso.

En Sub 16 se impuso 4 a 0, Social de Junin y en Sub 14 fue ganado por las locales, por 3 a 1.

En Sub 19, se enfrentaban las campeonas y sub campeonas del año pasado y además, las dos punteras de esta temporada; y resultó un partido muy disputado, con muy buen nivel técnico gano la visita por 4 a 2. En primera, ganó Social 2 a 0, en un partido donde ambos se cuidaron más en defensa, pero fueron superiores las juninenses.

En la tabla de posiciones de Sub 16 y Sub 19, quedan Social 1° y Atlético 2° y en las otras dos categorías, depende de los demás resultados.