Hallaron un bloque de uranio en una planta de reciclaje de Río Cuarto
Momentos de preocupación y sorpresa se vivieron en una planta de reciclaje de la ciudad cordobesa de Rio Cuarto luego de que trabajadores encontraran un bloque identificado como «uranio» empobrecido» entre los materiales que ingresaban para su procesamiento.
El hallazgo se produjo durante la noche del miércoles en el predio ubicado sobre la colectora de la Autovía A005 y Lorenzo Suárez de Figueroa, cuando empleados realizaban tareas habituales de descarga y clasificación de residuos. Según trascendió, los operarios detectaron una pieza metálica con la inscripción «uranio empobrecido», lo que motivó la inmediata activación de los protocolos de seguridad y la intervención de distintos organismos especializados.
Operativo tras el hallazgo
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