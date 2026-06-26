Hallaron un bloque de uranio en una planta de reciclaje de Río Cuarto

En el lugar trabajaron efectivos de Bomberos Voluntarios, personal de Defensa Civil, integrantes de la Policía de Córdoba y agentes de la Policía Federal, quienes montaron un operativo preventivo mientras se realizaban las primeras evaluaciones sobre el material encontrado.

La situación generó especial inquietud debido a que, antes de conocerse la naturaleza del elemento, al menos ocho trabajadores habían manipulado el bloque durante las tareas de clasificación.

No obstante, las autoridades informaron posteriormente que las mediciones efectuadas arrojaron parámetros de baja radiación, compatibles con el tipo de material hallado, y descartaron riesgos inmediatos para la salud de las personas que estuvieron en contacto con la pieza.

Los trabajadores involucrados fueron apartados preventivamente y quedaron bajo seguimiento mientras continuaban las tareas de análisis y resguardo del material.

Qué es el uranio empobrecido

El uranio empobrecido es un subproducto derivado del proceso de enriquecimiento del uranio natural. Aunque conserva cierto nivel de radiactividad, emite una radiación considerablemente menor a la del uranio utilizado como combustible nuclear.

Debido a su elevada densidad, este material suele emplearse en la fabricacon de blindajes y municiones perforantes, además de algunas aplicaciones industriales específicas.

Las autoridades buscan ahora determinar cómo llegó el bloque hasta la planta recicladora y cuál era su procedencia, mientras continúan las actuaciones correspondientes para garantizar su correcta manipulación y disposición final.

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