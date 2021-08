Hackearon una cuenta de Instagram y concretaron una estafa a un amigo en 140 mil pesos

Un nuevo caso de robo de identidad y de estafa ha sido comunicado por el abogado Nicolás Greco. Alguien hackeó su cuenta de Instagram y envió mensajes a los contactos simulando ser él, lo cual tenía como objetivo estafarlos mediante el ofrecimiento de la venta de dólares. Un amigo cayó en la trampa.

Según indicó Greco, vivió “un momento feo, de mucha consternación”. Dijo que “pasé un día malísimo” ya que “alrededor de las 11 de la mañana -de ayer-, conocidos y amigos me empiezan a llamar por teléfono comentándome que yo estaba enviando mensajes por el chat desde mi cuenta de Instagram”.

Nicolás intentó acceder a su cuenta para ver lo que sucedía. “Cuando quiero abrir la aplicación me encuentro con que no podía entrar, así que me empecé a desesperar”, dijo. Explicó que “la contraseña no me funcionaba y el correo de recuperación tampoco”.

Frente a tal situación, Greco creó una cuenta paralela para alertar a sus contactos, aunque hubo un amigo que ya había caído en la trampa. Le habían ofrecido la venta de dólares, por lo que había hecho una transferencia de entre 140 mil y 160 mil pesos.

Greco y su amigo hicieron la denuncia en la Justicia.

Fuente y foto: Bragado TV