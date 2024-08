«Habitando Aulas»: Cuales son los tres componentes que necesita Argentina para generar una revolución productiva en el agro o en la industria

El desarrollo de la jornada del Ciclo anual “Habitando Aulas”, dejo en claro el alto interés de jóvenes del último año de la educación secundaria por formarse en su futuro, con especial énfasis en las distintas tecnologías, la ingeniería, la química, entre otras formaciones como profesionales.

La jornada que se dio este viernes 9 en el SUM de la Escuela Secundaria de Comercio Nº 7, tuvo varias charlas que supieron aprovechar los jóvenes, una de ellas la que dio el Politólogo y Lic. en Relaciones Internacionales de la UCA, Augusto Salvatto, quien a sus 22 años ya era profesor , además de haber recorrido a su joven edad estudiar en varias Facultades, ser consultor externo, entre otros logros.

Fue Augusto quien en dialogo con los jóvenes los movilizo a ser disruptivos con sus acciones, en no quedarse con lo que les digan, vayan por mas, les dijo.

En dialogo con El Regional Digital, Salvatto defendió que «Argentina es un país que hoy tiene gran talento tecnológico, una gran oportunidad para insertarse en esta revolución o cuarta revolución industrial y a partir de eso generar muchísimo valor y exportar muchísimo valor al mundo.

Ya se está haciendo, se puede hacer mucho más», aseguro y agrego “estas tecnologías cambian todo el tiempo y necesitamos formar cada vez más personas en estas herramientas, en estas tecnologías e incorporarlo a las distintas áreas y distintos rubros.

Esto sucede hace mucho en el mundo del agro, hay en algunos elementos industriales que se usa muchísimo, pero cada vez, si se quiere bajar la barrera de entrada a estas tecnologías, y que se empiecen a usar más en distintas áreas, es lo que nos va a permitir dar un gran salto productivo”, aseguro.

Augusto Salvatto recordó en dialogo con El Regional Digital, que históricamente la Argentina ha sido un país muy innovador en lo que tiene que ver con la agroindustria, desde la primera cosechadora autopropulsada del mundo que se inventó en nuestro país, fines de la década del XX, hasta hoy, con empresas que nos permiten generar muchos mejores cultivos y demás.

Entonces, la Argentina en este sentido es un país muy innovador y para que esa innovación se produzca necesitamos tres cosas. Por un lado, ese talento que lo tenemos. En segundo lugar, la capacidad de poder innovar, capaz de escuchar a veces a los más chicos o a los que tienen ideas diferentes o esa posibilidad de poder cambiar. Y por último, sí, la inversión en ese tipo de iniciativas. O sea, con esos tres componentes cualquier comunidad puede desarrollar este tipo de talentos, este tipo de empresas y generar una revolución productiva en el agro o en cualquier otra industria, remarco.

Finalmente opino que la Argentina es un país maravilloso que a lo largo de toda su historia se ha encapsulado en esta idea de que somos un país que no tiene futuro, que todo tiempo pasado fue mejor y, sin embargo, vemos permanentemente cómo generamos una gran cantidad de talentos, talentos que nos enorgullecen y que se destacan en todo el mundo. Entonces, quizá no tener una mirada ultranacionalista, pero sí poner las cosas un poco más en perspectiva, ver que somos un país con sus defectos, pero con muchísimas virtudes y tratar de resaltar esas virtudes para poder impulsar a los jóvenes que no se quieran ir del país y que quieran desarrollarse en nuestra patria, alentó.