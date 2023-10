Golpe a la educación privada: Cierra otro colegio en la provincia de Buenos Aires

Apeiba, la entidad que nuclea a los colegios privados de la provincia de Buenos Aires, informo que un nuevo establecimiento educativo cierra sus puertas a la formación educativa a partir del año 2024.

Se trata del Instituto Cultural Mancedo, un establecimiento educativo de Quilmes que tiene una matrícula estimada de entre 350 y 400 alumnos de todos los niveles.

Esta semana, las autoridades de ese instituto de enseñanza que tiene 85 años de trayectoria, anunció por carta a los padres de los niños y adolescentes que deberá cerrar sus puertas por las dificultades financieras que atraviesa.

Nos dirigimos a ustedes con profunda tristeza para comunicarles que, después de una cuidadosa consideración y evaluación de diversas circunstancias, hemos tomado la difícil decisión de cerrar las puertas del establecimiento educativo al finalizar el corriente ciclo lectivo.

Comprendemos que esta noticia genera preocupación y tristeza en todos ustedes, especialmente en nuestros queridos alumnos. Queremos que sepan que esta decisión no se ha tomado a la ligera y que entendemos que este cierre representa un cambio en la vida de los integrantes de nuestra comunidad educativa.

Tal como lo advirtió la Asociación de Institutos de Enseñanza Educativa de Buenos Aires (AIEPBA) hace más de dos meses, existe una severa situación crítica en la administración de los establecimientos de enseñanza privada. Ya se han registrado por lo menos cuatro situaciones similares en los últimos meses. Entonces la entidad advirtió sobre la crítica situación que atravesaban por lo menos 30 colegios a los que los problemas económicos los ponía al borde del cierre. La entidad que agrupa a 2.300 centros de enseñanza privados en el territorio provincial, requirió ayuda al Gobierno provincial pero no hubo respuesta.

Los colegios de manera individual tampoco obtienen respuestas.

Otros Casos: Un establecimiento de Avellaneda, con más de 700 alumnos, anunció que dejará de funcionar a partir del próximo ciclo lectivo. Se trata del Instituto Modelo (IMSA), que ya comunicó a las familias educativas la “difícil” decisión de no abrir sus puertas en 2024, porque no pueden asumir costos de funcionamiento y vienen acumulando importantes deudas.

La Nueva Escuela Spegazzini, ubicada en Ezeiza organizó una comisión de padres y decidieron realizar un «abrazo simbólico» al edificio escolar ubicado en Pampa de Achala al 900 de ese distrito del sur del conurbano.

El colegio Vicente Saperi, de Monte Grande. Allí los directivos decidieron hacer un «llamado solidario a la comunidad» para tratar de salvar el funcionamiento de la institución.

En la zona norte, dos colegios se fusionaron: el Niño Jesús de Praga y el Instituto Jesús en el Huerto de los Olivos; las familias realizaron un abrazo.