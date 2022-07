Futbol Infantil: San Agustín organiza la 2da. edición de la Copa Granate

Ya en su etapa final de las vacaciones de invierno, se despide con la 2da. edición de la Copa Granate de fútbol infantil, organizada por el Club Deportivo San Agustín que se llevará adelante hoy viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de julio, donde compiten las categorías 2010 y 2012 para el masculino y el Sub 12 del Fútbol Femenino.

LAS ZONAS

CATEGORÍA 2010

Zona A: Agustín Alvarez, San Agustín, El Fortín.

Zona B: Once Tigres, San Martín, Libertad.

CATEGORIA 2012

Zona A: San Martín «A», Once Tigres B, San Agustín, Ag. Alvarez.

Zona B: San Martín «B», Once Tigres «A», Def. Sarmiento, El Fortín.

PARTIDOS PREVISTOS PARA EL VIERNES 29

11.30 hs: Cat. 2010, Ag. Alvarez – San Agustín.

11.30 hs: Cat. 2012, Ag. Alvarez San Martín A.

11.30 hs: Cat. 2012, San Martín B – Once Tigres A.

12.30 hs: Cat. 2010, San Martín – Libertad.

12.30 hs: Cat. 2012, Once Tigres B – San Martín A.

12.30 hs: Cat. 2012, Def. Sarmiento – El Fortín.

13.30 hs: Cat. 2010, Ag. Alvarez – El Fortín.

13.30 hs: Cat. 2012, San Agustín – Ag. Alvarez.

13.30 hs: Cat. 2012, Once Tigres A – El Fortín.

PARTIDOS PREVISTOS PARA EL SABADO 30

11.30 hs: Cat. 2010, Once Tigres – Libertad.

11.30 hs: Cat. 2012, Ag. Alvarez – Once Tigres.

11.30 hs: Cat. 2012, San Martín A – San Agustín.

12.30 hs: Cat. 2010, San Agustín – El Fortín.

12.30 hs: Cat. 2012, San Martín B – El Fortín.

12.30 hs: Cat. 2012, Once Tigres A – Def. Sarmiento.

13.30 hs: Cat. 2010, Once Tigres – San Martín.

13.30 hs: Cat. 2012, Once Tigres B – San Agustín.

13.30 hs: Cat. 2012, San Martín B – Def. Sarmiento.

EL DOMINGO 31 DE JULIO

Desde las 11.30 horas se jugarán los partidos para definirán las posiciones.

La final 2012 se jugará a las 12.30 hs entre el 1º de la Zona A y el 1º de la Zona B.

La final 2010 se jugará a las 13.30 horas entre el 1º de la zona A y el 1º de la Zona B