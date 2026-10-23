Futbol: Hoy viernes se juegan dos partidos adelantados de la 4ta. fecha del Torneo de Primera División

Hoy viernes 23 de octubre se juegan dos partidos adelantado de la cuarta fecha del Campeonato de Primera A 2026/2027 de la Liga Nuevejuliense de Fútbol,

El torneo que lo lidera el equipo del Club Atletico Naon, el primero de los partidos se jugará en el estadio «Abel del Fabro», donde Once Tigres recibirá a FC Libertad. El encuentro de reserva comenzará a las 19:00 horas, mientras que el partido de Primera está programado para las 21:00.

Posteriormente, la actividad continuará en la cancha de Atlético Patricios, que será local ante Atlético Quiroga. En este caso, la Reserva jugará desde las 19:30 horas y el encuentro de Primera se disputará a partir de las 21:30, informaron desde la Liga Nuevejuliense de Futbol.

El resto de la fecha continua el domingo con el partido entre San Martin que recibe a 18 de Octubre, Atletico 9 de Julio recibe a French, en la localidad de Naon, el puntero recibe a San Agustin, mientras que Agustin Alvarez recibe a El Fortin.

F 4

Once Tigres – Libertad

Atl. Patricios – Quiroga

San Martin – 18 de Octubre

Atl. 9 de Julio – French

Naon – San Agustin

Ag. Alvarez – El Fortin

Posiciones en el campeonato

Atl. Naon 9

Atl. 9 de Julio 7

Once Tigres 6

French 6

Libertad 6

San Martin4

San Agustín 4

El Fortín 3

Ag. Álvarez 3

18 de Octubre 3

Atl. Quiroga 1

Atl. Patricios 0

Foto portada: Diario El 9 de Julio